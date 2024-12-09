"الرقابة على الصادرات": قرار إلغاء إجازة الجمعة يساهم في خفض زمن الإفراج الجمركي

عقد فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بمطار القاهرة اجتماعا مع مكاتب التخليص الجمركي لتلافى أي سلبيات أو ملاحظات والتنبيه على أن أيام الجمعة والسبت وكافة العطلات الرسمية أيام عمل فعليه بدءا من يوم الجمعة الماضى 6 /12 /2024، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالإفراج الجمركي بناء على الاجتماع الذى عقد بمقر الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

خفض زمن الإفراج الجمركي

وأكد المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، العمل طوال أيام الأسبوع حتى أيام الجمعة وكافة العطلات الرسمية بكافة موانئ الجمهورية.

واشار الى هذه الإجراءات بهدف خفض زمن الإفراج الجمركي وضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت وبأسعار مناسبة وتوفير الأعباء الإضافية الدولارية عن فترة تكدس الحاويات بالمواني خلال العطلات الأسبوعية وبما يسهم في تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة الدولية.

ولفت الى ان هذا بداية مرحلة جديدة لتسهيل حركة التجارة، حيث تم البدء في تشغيل كافة المنافذ الجمركية المرتبطة بعمل نافذة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الهادف إلى تسريع وتيرة الإفراج الجمركي وتسهيل حركة التجارة.

الهيئة تمتلك منظومة متكاملة ومتطورة من المعامل الصناعية والكيميائية بمختلف موانئ الجمهورية

وقال إن الهيئة تمتلك منظومة متكاملة ومتطورة من المعامل الصناعية والكيميائية بمختلف موانئ الجمهورية، مشيرا إلى أن الهيئة تحرص من خلالها على تطبيق أعلى معايير الجودة الدولية، من خلال الالتزام بجميع القواعد الدولية بشأن سحب العينات وفحصها، وهو ما يساعد في نفاذ المنتج المصري إلى الأسواق الخارجية وكذلك ضمان سلامة المنتجات بالأسواق المحلية لحماية المستهلك المصري.

وجاء هذا القرار في إطار سعي الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، حيث أصدر مجلس الوزراء في جلسته رقم (19) المنعقدة بتاريخ 14 نوفمبر 2024، قرارًا بضرورة عمل جميع الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي على مدار الأسبوع، بما في ذلك العطلات الرسمية والأعياد.

ويهدف هذا القرار إلى تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية الى تسريع الإفراج الجمركي: مما يساهم في خفض التكاليف اللوجستية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية وتوفر السلع بأسعار مناسبة: ضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت وبأسعار معقولة وتحسين البيئة الاستثمارية: جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع المستثمرين على العمل في مصر وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري: المساهمة في تحسين مركز مصر في مؤشرات التنافسية العالمية.

- التزام كافة الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي وفروع البنوك بالموانئ بالعمل طوال أيام الأسبوع

و سبق وأن عقد المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اجتماعًا موسعًا شارك فيه ممثلين عن كل من البنك المركزي وقطاع النقل البحري والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاتحاد العام للغرف التجارية ومصلحة الجمارك المصرية وكافة الأجهزة الرقابية وذلك للتنسيق على بدء تشغيل مكاتب الإفراج الجمركي وفروع البنوك بالموانئ على مدار اليوم وطوال ايام الاسبوع، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارا من يوم الجمعة الماضى .

و استعرض الاجتماع إمكانية إتاحة المزيد من التيسيرات لتقليل وقت وتكلفة الإفراج عن المنتجات، حيث تم التأكيد على اتفاق كافة الجهات على بذل كافة الجهود لتقليص زمن الإفراج الجمركي، الأمر الذي يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية بمصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما يدعم تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق الدولية من خلال خفض التكاليف اللوجستية وزيادة سرعة تداول السلع.

وتأتى هذه الإجراءات بهدف خفض زمن الإفراج الجمركي وضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت وبأسعار مناسبة وتوفير الأعباء الإضافية الدولارية عن فترة تكدس الحاويات بالموانئ خلال العطلات الأسبوعية وبما يسهم في تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة الدولية.

وكان المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أعلن عن خطة طموحة للحكومة، تهدف إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي للواردات تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، في خطوة تعزز كفاءة العمليات الجمركية وتحسن بيئة الأعمال في مصر، وأوضح الوزير أن الخطة ستنفذ على مرحلتين، تستهدف المرحلة الأولى تقليص زمن الإفراج إلى 4 أيام، ما سيؤدي إلى تحسين كفاءة العمليات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين.

أما المرحلة الثانية، تهدف إلى تقليل الزمن إلى يومين فقط، ما يسهم في تعزيز التنافسية التجارية، وخفض التكاليف اللوجستية، وتقليل الزمن اللازم لوصول السلع إلى الأسواق.

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