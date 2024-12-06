رئيس الرقابة على الصادرات يتابع العمل بالمنافذ الجمركية بأول أيام تنفيذ قرار إلغاء إجازة الجمعة

توجه المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى فرع الهيئة بالإسكندرية لتفقد ومتابعة الانتظام في العمل بميناء الإسكندرية والدخيلة والمركز اللوجيستى، ومتابعة الالتزام بالعمل في أول أيام تنفيذ قرار إلغاء الإجازات يوم الجمعة من كافة الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي وفروع البنوك بالمواني.



رافقه في الزيارة المهندس: هشام مشهور - رئيس فرع الهيئة بالإسكندرية ومحمد العرجاوي رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، حيث حرص النجار على تشجيع العاملين وإبلاغ شكره لكافة الجهات المعنية بتنفيذ القرار.

خفض زمن الإفراج الجمركي

وتأتي هذه الإجراءات بهدف خفض زمن الإفراج الجمركي وضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت وبأسعار مناسبة وتوفير الأعباء الإضافية الدولارية عن فترة تكدس الحاويات بالمواني خلال العطلات الأسبوعية وبما يسهم في تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة الدولية.

وجاء ذلك بناء على الاجتماع الذى عقد بمقر الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالإفراج الجمركي.. ويعد هذا بداية مرحلة جديدة لتسهيل حركة التجارة، حيث تم البدء في تشغيل كافة المنافذ الجمركية المرتبطة بعمل نافذة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الهادف إلى تسريع وتيرة الإفراج الجمركي وتسهيل حركة التجارة.

حيث جاء هذا القرار في إطار سعي الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، حيث أصدر مجلس الوزراء في جلسته رقم (19) المنعقدة بتاريخ 14 نوفمبر 2024، قرارًا بضرورة عمل جميع الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي على مدار الأسبوع، بما في ذلك العطلات الرسمية والأعياد.

يهدف هذا القرار إلى تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:

• تسريع الإفراج الجمركي: مما يساهم في خفض التكاليف اللوجستية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

• توفر السلع بأسعار مناسبة: ضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت وبأسعار معقولة.

• تحسين البيئة الاستثمارية: جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع المستثمرين على العمل في مصر.

• تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري: المساهمة في تحسين مركز مصر في مؤشرات التنافسية العالمية.

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