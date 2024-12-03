جناح الجمارك بفوود أفريكا يقديم كافة التسهيلات للمستثمرين والشركات العاملة في قطاع الأغذية

تشارك مصلحة الجمارك المصرية اليوم بشكل فاعل في الدورة التاسعة من معرض فوود أفريكا، والذي يقام في أرض المعارض الدولية بالتجمع الخامس خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر الجاري في خطوة تؤكد حرصها على دعم الاستثمار وتسهيل حركة التجارة.

تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين والشركات العاملة في قطاع الأغذية

يهدف جناح الجمارك، الواقع في القاعة رقم 5، إلى تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين والشركات العاملة في قطاع الأغذية، والرد على استفساراتهم حول الإجراءات الجمركية المتعلقة باستيراد وتصدير المنتجات الغذائية. كما يقدم الجناح معلومات حول الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجمارك لتسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد.

وأكد أحمد أبوالحسن، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، على أهمية هذه المشاركة في دعم جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الأغذية، مشيرًا إلى أن الجمارك المصرية تعمل بشكل مستمر على تطوير خدماتها وتبسيط إجراءاتها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة.



يشهد المعرض مشاركة دولية من كبرى الشركات العارضة في مجال الصناعات الغذائية تصل إلى حوالي 1000 شركة تمثل 39 دولة، ومن أبرزهم العراق والسعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وروسيا والبرازيل وإسبانيا والهند وأندونيسيا وبيلاروسيا وباكستان وليبيا والصين وبولندا وتركيا وأرمينيا والكويت وتونس والأردن

وتأتي مشاركة مصلحة الجمارك في معرض فوود أفريكا في إطار سعيها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبلاد في مجال الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

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