عمر فرج يسجل هدف الزمالك الثاني في شباك إنيمبا

سجل الفلسطيني عمر فرج الهدف الثاني لـ الزمالك في شباك إنيمبا النيجيري بالدقيقة 39 من المباراة التي تجمع الفريقين باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعد هذا الهدف الأول لـ عمر فرج في مشواره مع الزمالك منذ انضمامه للفريق الصيف الماضي.

وتعرض المغربي محمود بنتايك ظهير أيسر الزمالك للإصابة في كتفه في مباراة فريقه أمام إنيمبا النيجيري بالدقيقة 10، واستطاع بنتايك أن يكمل المباراة بعد تدخل الجهاز الطبي للزمالك.

سجل سيف الدين الجزيري الهدف الأول لـ الزمالك في شباك إنيمبا النيجيري بالدقيقة 32، فيما سجل هدف الزمالك الثاني اللاعب الفلسطيني عمر فرج بالدقيقة 39

تشكيل الزمالك أمام أنيمبا

وجاء تشكيل الزمالك أمام أنيمبا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود.

خط الوسط: أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: عمر فرج – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي ومحمود حمدي "الونش" وعمر جابر وزياد كمال ومحمد شحاتة ومحمد حمدي وكونراد ميشالاك ومصطفى شلبي وحسام أشرف.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية

تنقل مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك

مشوار الزمالك في الكونفدرالية

خاض الزمالك 3 مباريات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي، بواقع مباراتين في دور الـ32 ومباراة في دور المجموعات.

وحقق الزمالك الفوز في المباريات الثلاث، حيث انتصر على البوليس الكيني في دور الـ32 ذهابا 1-0 وإيابا 2-1، فيما فاز على بلاك بولز في أول جولة بدور المجموعات 2-0.

أحمد سليمان رئيسًا لبعثة الزمالك في نيجيريا

ويتولى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف على الكرة رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في نيجيريا، استعدادًا لخوض مباراة إنيمبا في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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