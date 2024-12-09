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رياضة

دوري أبطال إفريقيا، الهلال السوداني بالعلامة الكاملة بعد الجولة الثانية

الهلال السوداني
الهلال السوداني

دوري أبطال إفريقيا، أسدل الستار على منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بمشاركة الأهلي وبيراميدز كممثلين للكرة المصرية.

 

ويعد فريق الهلال السوداني هو الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة بالفوز خلال أول مباراتين في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

 

وحصد الهلال 6 نقاط بعد الفوز علي يانج أفريكانز 2-0 بالجولة الأولي، والفوز علي مازيمبي 2-1 بالجولة الثانية للمجموعة الأولي في دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025.

 

وشهدت الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا تعادلات أصحاب القمة في المجموعات الثلاثة بإستثناء الهلال السوداني بالمجموعة الأولى.


وتعادل فريقا الأهلي وبيراميدز في الجولة الثانية في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا  إلا أنهما لا يزالان يتربعان على عرش ترتيب مجموعتهما بدوري الأبطال. 

 

وتعادل الأهلي مع أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي سلبيا، خارج ملعبه ليرتفع رصيده إلى 4 نقاط محتلًا صدارة المجموعة الثالثة  ، فيما فاز شباب بلوزداد الجزائري على استاد أبيدجان بهدف دون رد بالمجموعة ذاتها.

 

كما تعادل نادي بيراميدز مع دجوليبا المالي سلبيا خارج ملعبه ليرفع رصيده إلى 4 نقاط متساويًا مع الترجي التونسي في النقاط والأهداف في صدارة المجموعة الرابعة بعدما تعادل الترجي وساجرادا سلبيا بالجولة ذاتها.


 

ترتيب مجموعات  دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الثانية

المجموعة الأولى

1- الهلال السوداني- برصيد 6 نقاط.

2- مولودية الجزائر الجزائري- برصيد 4 نقاط.

3- مازيمبي الكونغولي- برصيد نقطة واحدة.

4- يانج أفريكانز التنزاني- بدون نقاط.

 

المجموعة الثانية

1- الجيش الملكي المغربي - 4 نقاط.

2- صن داونز الجنوب إفريقي – نقطتين.

3- مانيما الكونغولي - نقطتين.

4- الرجاء المغربي - نقطة.

 

المجموعة الثالثة

1- الأهلي - 4 نقاط.

2- أورلاندو - 4 نقاط.

3- شباب بلوزداد - 3 نقاط.

4- استاد أبيدجان - بدون نقاط.

 

المجموعة الرابعة

1- بيراميدز برصيد 4 نقاط.

2- الترجي برصيد 4 نقاط.

3- ساجرادا برصيد نقطة واحدة.

4- دجوليبا برصيد نقطة واحدة.

 

 

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