نجيب ساويرس يعلق على تصريحات لاعبي الزمالك السابقين بعدم تشجيع الأهلي (فيديو)

علق رجل الأعمال المهندس، نجيب ساويرس، على تصريحات بعض لاعبي الزمالك بعدم تشجيع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية.

أخلاق الرياضة

وقال "ساويرس" خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "الرياضة أخلاق في البداية، يعني أنا مثلا أهلاوي ولكن عمري ما هاشتم الزمالك، ولكن هافرح لو الزمالك كسب البطولة الأفريقية أو العربية أو بأمريكا لأنه في النهاية فريق مصري".

تصريحات لاعبي الزمالك السابقين

وتابع: "تصريحات بعض لاعبي الزمالك السابقين بعدم تشجيع الأهلي في المونديال مجرد هفوات من ناس قليلي الثقافة لأن الكرة في الأساس روح رياضية وحب الخصم".



قوة النادي الأهلي

وواصل نجيب ساويرس: "مع احترامي لجمهور الزمالك، النادي الأهلي مفيش زيه ويقولوا زي ما يقولوا عنه يعني".





وعن بناء قاعدة جماهيرية لنادي زد، علق ساويرس: "استقبلت اقتراحات سخيفة في هذا الأمر، ولقيت واحد بيقولي اعمل غداء واعمل كوبون بالأكل، وهذا يعتبر رشوة وليس قناعة بدعم أو تشجيع الفريق".



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