رئيس جامعة القاهرة: 49 مليون جنيه لتنفيذ نظام تقني للمستشفيات وتطويرها

وقعت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، مذكرة تفاهم بين مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي" ومؤسسة "إي أند مصر"، وبالتعاون مع شركة سيمنز هيلثيكير واتصالات مصر ومؤسسة أهل الخير لتنمية الإنسان.

وتستهدف مذكرة التفاهم، إلى قيام مؤسسة "إي أند مصر" بالتنسيق مع شركة سيمنز هيلثيكير في تقديم الخدمات التدريبية للأطباء والفنيين على أحدث تقنيات الفحص، والتنسيق مع شركة اتصالات مصر لتنفيذ نظام تقني للمستشفيات بتكلفة تبلغ 45 مليون جنيه، فضلا عن التنسيق مع مؤسسة أهل الخير لتنمية الإنسان لتطوير وحدة الغسيل الكلوي وتوفير بعض الأجهزة والمستلزمات الفنية بتكلفة تبلغ 4 ملايين جنيه.

توقيع مذكرة تفاهم بين مستشفى الفرنساوي ومؤسسة "إي أند مصر" وبالتعاون مع شركة سيمنز هيلثكير

كذلك تهدف مذكرة التفاهم إلى تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية في مستشفى الفرنساوي جامعة القاهرة من خلال ثلاثة محاور رئيسية، هي: ١- تطوير نظام تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي؛ ٢- التنمية المجتمعية؛ ٣- التدريب ورفع كفاءة الكوادر الطبية.

تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية بالفرنساوى وتطوير نظام تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والتنمية المجتمعية ورفع كفاءة الكوادر الطبية

وقال الدكتور إيهاب الشيحي مدير مستشفى الفرنساوى إن المستشفى يحرص على تنفيذ توجيهات الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة والدكتور حسام صلاح مراد عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، لاستفادة مرضى المستشفى بشكل مباشر من تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، سواء من حيث السرعة، والكفاءة، وجودة الرعاية، مما يسهم في تعزيز ثقتهم في المؤسسة الطبية ويزيد من درجة الرضا عن الرعاية التي يتلقونها.

جدير بالذكر أن مستشفى الفرنساوي شهدت منذ عدة أيام افتتاحات لعدد من مشروعات التطوير لتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية وفق الأكواد العالمية. وشملت الافتتاحات التي قام بها رئيس الجامعة تطوير قسم الأشعة بالكامل بأجهزة مزودة بأحدث التقنيات، ورفع كفاءة وحدة صحة المرأة، وتطوير لوحدة غسيل الكلى وتزويدها بـ 16جهاز تعمل على مدار الساعة، فضلا عن تدشين العمل بالجهاز الوحيد في مستشفيات جامعة القاهرة لأشعة هشاشة العظام، هذا بالإضافة إلى تجديدات منطقة للمرضى بطاقة 32 سريرا وتخصيصها لأعضاء هيئة التدريس، ورفع كفاءة منطقة A9 لتصبح رعاية مركزة جراحية ورعاية مركزة لأمراض الكبد بطاقة 20 سرير رعاية.

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