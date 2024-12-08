بحاسوب عملاق،صربيا توظف الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة

ضمن استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي، أعلن مدير مكتب تكنولوجيا المعلومات والحكومة الإلكترونية في صربيا ميهايلو يوفانوفيتش، أن بلاده تستحوذ على حاسوب عملاق، وستقوم بتثبيته بحلول نهاية عام 2025.

صربيا توظف الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الحياة

وقال يوفانوفيتش، خلال حلقة نقاش في "قمة الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي"، إن أولوية صربيا تظل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتوفير ظروف معيشية أفضل لجميع المواطنين.

وأشار يوفانوفيتش إلى أن بلاده اتخذت رؤية ثاقبة في عام 2019 من خلال اعتماد إستراتيجية تطوير الذكاء الاصطناعي للفترة 2020-2025، ووضع الأساس لبناء اقتصاد رقمي وتطبيق الذكاء الاصطناعي عبر مختلف قطاعات المجتمع.

وعملت الحكومة الجديدة، على التحول الرقمي والتقنيات الناشئة، وخاصة تطوير وتطبيق الذكاء الاصطناعي.

وفي غضون أول 100 يوم من تأسيسها، أنشأ رئيس الوزراء الصربي ميلوش فوسيفيتش مجلس الذكاء الاصطناعي، الذي يضم خبراء بارزين من الإدارة العامة والصناعة والأوساط الأكاديمية.

ونقل موقع "صربيان مونيتور" عن يوفانوفيتش قوله: "إن المجلس يعمل بنشاط على مبادرات مختلفة، بما في ذلك دمج الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، وتحسين جودة الإدارة العامة والمؤسسات الحكومية والاقتصاد.

وأضاف أنه "في عام 2025، سنواصل الاستثمار في توسيع وتطبيق الحاسوب العملاق الموجود في مركز البيانات الحكومي، وكذلك في تطوير برامج مصممة خصيصًا لمختلف قطاعات مجتمعنا. وسيساعد هذا في تعزيز كفاءة الإدارة العامة، وتحسين تشخيصات الرعاية الصحية، وتطوير مجالات أخرى. وقد خصصت الحكومة الصربية ما مجموعه 55 مليون يورو لهذه المبادرة.

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