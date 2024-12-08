وزير المالية يكشف حقيقة فرض غرامات على عقود المشاهير من لاعبي الكرة والفن والإعلام

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن ضرائب المهن الحرة، والتي يأتي ضمنها الضرائب المفروضة على المشاهير من لاعبي كرة القدم، ارتفعت بشكل كبير لتكون أكبر حصيلة في بند يشهد نموا في الحصيلة الضريبية، كأكبر بند في منظمة الضرائب خلال العام المالي الحالي.

وخلال كلمته في مؤتمر صحفي اليوم بمقر الهيئة الوطنية للصحافة، رد أحمد كجوك وزير المالية، على سؤال الكاتب الصحفي حمدي رزق عضو الهيئة الوطنية للصحافة، عن حقيقة فرض غرامات على عقود المشاهير من لاعبي الكرة والفن والإعلام، وصلت إلى مليون جنيه من عقود بعض لاعبي كرة القدم، والحديث عن قيمة عقده الحقيقي في ظل هذه الغرامات.





وأشار إلى أنه بمناسبة هذا السؤال فنحن في حاجة إلى وجود مصداقية وشفافية ونمد أيدينا إلى الجميع بمنظومة سهلة ومبسطة ونرصد ما بها من تسهيلات ليضم الجميع دون خلل.

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