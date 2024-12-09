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يصل لـ 10 ساعات فقط، موعد أقصر نهار فى العام

أقصر نهار فى العام،
أقصر نهار فى العام، فيتو
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كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ علم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد أقصر نهار فى العام  الذى يصل إلى 10 ساعات فقط وهو  يوم  الانقلاب الشتوي  21 ديسمبر الجاري.

 

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وقال تادرس: إن طول الليل في هذا اليوم يصل إلى 14 ساعة تقريبًا، موضحًا أن يوم 21 ديسمبر هو  ذروة الشتاء يمثل أقصى ميل لمحور دوران الأرض في مدارها حول الشمس، علما بأن الأرض تكون أقرب نسبيا إلى الشمس في الشتاء عنها في الصيف


وأوضح تادرس كيفية حدوث  الانقلاب الشتوي حيث يميل القطب الجنوبي للأرض نحو الشمس فتكون أشعتها عمودية تماما على مدار الجدي، أي عند خط عرض 23.44 درجة جنوبا.

 

تادرس: ظل الإنسان أطول ما يكون 21 ديسمبر


وقال تادرس: إن هذا اليوم هو ذروة فصل الشتاء فلكيا في النصف الشمالي للكرة الأرضية وفي نفس الوقت هو ذروة فصل الصيف فلكيًّا في النصف الجنوبي للكرة الأرضية، مشيرًا إلى أن ذروة فصل الشتاء لا يعني بالضرورة أنه أبرد يوم في السنة  لأن برودة وسخونة الجو تتعلق بأمور الطقس داخل الغلاف الجوي وله عوامل كثيرة تدخل في نطاق عمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أما فلكيًّا فالأمر يتعلق فقط بحركة الأرض في المدار.


كما تبلغ الشمس أدنى ارتفاع لها فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أطول ما يمكن


وكان كوكب المشتري (عملاق كواكب المجموعة الشمسية) في حالة تقابل مع الشمس أمس الأول، أي عندما غربت الشمس في جهة الغرب يشرق المشتري من جهة الشرق، وظل مرئيا في السماء طوال الليل، وغرب عندما بدأت الشمس بالشروق صباح اليوم التالي وكان هذا أفضل وقت لرؤية كوكب المشتري بالعين المجردة خلال العام

 


القمر يقترن بكوكب زحل

 

وظهر  القمر أمس في وسط السماء مقترنا مع كوكب زحل (لؤلؤة كواكب المجموعة الشمسية) بعد غروب الشمس مباشرة، حيث تم رؤيتهما متجاوران.

كما تراءى القمر أمس في طور التربيع الأول حيث ظهر نصف قرص القمر فقط مضيئًا في منتصف السماء وقت غروب الشمس تقريبًا، وبلغت نسبة لمعانه 50%، علما بأن الجزء المضئ من القمر يشير دائما إلى اتجاه الشمس (اتجاه الغرب) حتى لو كانت الشمس تحت الأفق ومن ثم يتحرك القمر في السماء بمرور الساعات نحو الغرب إلى أن يبدأ بالغروب عند منتصف الليل تقريبًا.

 

 

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