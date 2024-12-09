الإثنين 09 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ترتيب مجموعات كأس الكونفدرالية بعد الجولة الثانية

الزمالك،فيتو
الزمالك،فيتو

الكونفدرالية، انتهت منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية.

ترتيب مجموعات كاس الكونفدرالية

وتعادل فريق المصري البورسعيدي مع مضيفه بلاك بولز الموزمبيقي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين  على ستاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية.

جاء هدف المصري البورسعيدي عن طريق ميدو جابر من تصويبة مميزة بقدمه اليسرى في الدقيقة 10، فيما تعادل فريق بلاك بولز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة عن طريق رأسية جون نيني.

تشكيل المصري أمام بلاك بولز

في حراسة المرمى: محمود جاد.

في خط الدفاع: كريم العراقي – محمد هاشم – باهر المحمدي – عمرو سعداوي.

في خط الوسط: محمد مخلوف – محمود حمادة – عبد الرحيم دغموم.

في خط الهجوم: محمد الشامي – صلاح محسن – ميدو جابر.

وجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي – خالد صبحي – أحمد القرموطي – يوسف الجوهري – أحمد عيد – خالد الغندور – فخر الدين بن يوسف – سامادو أتدجيكو – بابا بادجي.

قد تكون صورة ‏‏كرة قدم‏ و‏نص‏‏

 

الزمالك يتعادل مع إنيمبا النيجيري 

وفرط فريق الزمالك في فوز سهل على  إنيمبا النيجيري بنتيجة 2-2، في المباراة جمعت الفريقين باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تقدم الزمالك بثنائية عن طريق التونسي سيف الجزيري في الدقيقة 32، وضاعف الفلسطيني عمر فرج النتيجة في الدقيقة 39، فيما عاد فريق إنيمبا وسجل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق إيفيني، فيما تعادل للفريق النيجيري بالدقيقة 57 عن طريق تصويبة قوية.

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد التعادل أمام إنيمبا 

1- الزمالك 4 نقاط 

2- المصري 4 نقاط

3- إنيمبا نقطة

4- بلاك بولز نقطة 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المصري أمام بلاك بولز ترتيب مجموعات كأس الكونفدرالية بلاك بولز الموزمبيقي بطولة كأس الكونفدرالية دور المجموعات لكأس الكونفدرالية كأس الكونفدرالية

مواد متعلقة

الدوري الإسباني، انتصار مثير لـ أتلتيكو مدريد على إشبيلية

مارسيليا يهزم سانت إيتيان ويقترب من المتصدر في الدوري الفرنسي

لاتسيو يهزم نابولي بهدف نظيف في الدوري الإيطالي

منافس الأهلي المحتمل في إنتركونتيننتال، بوتافوجو بطلا للدوري البرازيلي

الأكثر قراءة

بسبب الميكروباص المنكوب، قرار عاجل بشأن موقف ديروط أسيوط والتنفيذ اليوم

صحيفة أمريكية: واشنطن قد تحذف هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب لهذا السبب

ترتيب مجموعات كأس الكونفدرالية بعد الجولة الثانية

أسعار الفاكهة اليوم، الجوافة بـ 25 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024

5 أسباب وراء حادث أسيوط المأساوي والسر في فرامل اليد (تقرير)

بحثًا عن معتقلين، «الخوذ البيضاء» ترسل فرق طوارئ إلى سجن صيدنايا بدمشق (فيديو)

وقف عمليات البحث عن مفقودين في حادث سقوط ميكروباص بترعة ديروط (صور)

منوعات

المزيد

بالسكتة القلبية، وفاة 6 أشخاص في تصادم سفينتين بـ كوريا الجنوبية

بحاسوب عملاق،صربيا توظف الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة

ناسا تؤجل مرة أخرى انفصال"Cargo Dragon" عن المحطة الفضائية

لحظة تدمير تمثال الأسد في طرطوس (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 8-12-2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الأحد 8-12-2024 في الأسواق؟

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد 8-12-2024

المزيد

انفوجراف

ماهر الأسد.. سراديب اللهو الخفي في سوريا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 9 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 9 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 9 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية