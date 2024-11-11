عبد اللطيف يصدر كتابًا دوريًّا بشأن تابلت الثانوية.. التعليم تتسلمه بعد انتهاء الدراسة.. وهذه الفئات المستهدفة لاستلامه

أصدرت وزارة التربية والتعليم كتابًا دوريًّا رقم ( ٦ ) بشأن إعادة تنظيم قواعد تحديد المسؤوليات، والإجراءات المتبعة في توزيع أجهزة الحاسب اللوحي(التابلت)، والفئات المستهدفة بالاستلام اعتبارًا من العام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

تابلت الثانوية العامة

وأكدت الوزارة أنه في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تطوير المنظومة التعليمية، وخاصة في مرحلة الثانوية العامة، مع تزويد أبنائنا الطلاب بأحدث الأجهزة التكنولوجية؛ لإحداث نقلة تعليمية وحضارية، في العملية التعليمية ونظرًا لبدء إجراءات تسليم أجهزة الحاسب اللوحي (التابلت) للطلاب والمعلمين، وكافة الفئات المستهدفة، فإنه يتعين على جميع الجهات المعنية بالوزارة، والمديريات التعليمية، والعاملين بها، والطلاب الالتزام مشددًا بما يلي:

ضوابط استلام أجهزة التابلت

1. يعتبر جهاز الحاسب اللوحي (التابلت) المسلم للطالب عهدة شخصية، لحين انتهاء الدراسة بمرحلة الثانوية العامة.

2-يُعتبر الجهاز المسلم لكل من الفئات المستهدفة الأخرى عهدة شخصية طوال فترة عمله بالتعليم الثانوى، العام أو المديرية أو الإدارة، دون تغير طبيعة العمل.

3- لا يتم تسليم أية أجهزة للطلاب والمعلمين بالمدارس الخاصة.

4-لا يتم تسليم أية أجهزة لطلاب المنازل، والخدمات.

المدارس المستهدف تسليم طلابها التابلت

حددت الكتاب الدورى المدارس المستهدفة طلابها الحصول على التابلت وهى:

1- الرسمية الحكومية.

2- الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات،.

3-المدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية التي تم تجهيزها بالبنية التحتية.

الفئات المستهدفة من العاملين بالإدارات التعليمية لاستلام أجهزة الحاسب اللوحي (التابلت) هي النحو التالي:

1-العاملون بالمديريات التعليمية من موجهي عموم المواد الدراسية الأساسية.



2-مدير مركز التطوير التكنولوجي - مدير إدارة الإحصاء.

3-مدير مركز التطوير التكنولوجي - رئيس قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية.

العاملون بالإدارات التعليمية من الفئات التالية: الموجهين الأوائل للمواد الدراسية الأساسية.

مع مراعاة كافة الضوابط الخاصة بالتسليم للفئات المستهدفة المذكورة بهذا الكتاب الدوري، من حيث التوقيع على النموذج الموحد للاستلام.

وتلتزم المديريات، والإدارات التعليمية، والمدارس بتوزيع عناوين وأرقام هاتف الوكيل المعتمد للأجهزة على جميع المستهدفين.

وتتولى كل مديرية وإدارة تعليمية تشكيل لجنة دائمة تختص بكل ما يتعلق بتوزيع الأجهزة، وتسليمها، وإعادة استلامها مرة أخرى، وما يستجد من أعمال، على أن تشكل من الإدارات التالية:

عضو من المراجعة الداخلية والحوكمة (رئيسًا).

عضو من الشئون القانونية.

عضو من التعليم الثانوي.

عضو من التطوير التكنولوجي.

عضو من الإحصاء.

عضو من المخازن

وحال رد جهاز الحاسب اللوحي (التابلت) من الطالب - الفئات المستهدفة الأخرى، يلتزم بأن يرفق بالجهاز شهادة من الوكيل المعتمد بصلاحية الجهاز بمشتملاته للتشغيل، ولا يتم استلام الجهاز من الإدارة التعليمية، إلا بموجب هذه الشهادة.

أجهزة الحاسب اللوحي (التابلت) التي يتم إعادة استلامها من الفئات المستهدفة: (انتهاء الضمان - رد الجهاز للنقل أو الندب أو الإحالة للمعاش أو انتهاء الدراسة للناجحين أو المحولين لأي نظام تعليمي آخر)، يتم الاحتفاظ بها - بعد تقديم شهادة من الوكيل بصلاحيتها - بمخازن كل إدارة تعليمية وفقًا للإجراءات المخزنية المقررة قانونًا، مع قيام المديرية بموافاة الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالوزارة بالأجهزة المتحفظ عليها، وموقف حالتها الفنية.

في حالة فقدان الجهاز أو تلفه تلف يعرضه للخروج من الضمان قبل نهاية فترة الضمان من جانب المستلم الطالب الفئات المستهدفة الأخرى، يلتزم بسداد قيمة الجهاز كاملة، شاملة كافة النفقات التي تحملتها الوزارة، وتسدد القيمة وفقًا لقيمته الدفترية شاملة كافة المصروفات الإدارية، وغيرها، مع تسليمه جهازًا بديلًا لحين انتهاء الدراسة بالمرحلة الثانوية.