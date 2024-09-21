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موعد الإفراج عن تابلت الثانوية العامة لاستخدامه خارج منظومة التعليم

تابلت الثانوية
تابلت الثانوية

تساءل عدد كبير من طلاب الثانوية العامة دفعة 2023-2024 عن موعد خروج أجهزة التابلت الذي صاحبهم على مدار فترة الدراسة طوال الثلاثة سنوات، من المنظومة بما يسمح باستخدام كافة التطبيقات عليه بشكل طبيعي، وليس فقط التطبيقات التي تتيحها وزارة التربية والتعليم.

تابلت الثانوية العامة 

وأكدت وزارة التربية والتعليم خلال حوار مجتمعي، أنه من المقرر خروج أجهزة التابلت من منظومة التعليم خلال الأسبوع الجاري.

وقررت وزارة التربية والتعليم بدء الدراسة بالمدارس اليوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بـ ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد 

 ويبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

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وتبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

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التابلت تابلت الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم

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