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خارج الحدود

نيويورك تايمز: الاستخبارات الأمريكية تجري تقييما لهيئة تحرير الشام وزعيمها

الجولاني، فيتو
الجولاني، فيتو

أفادت صحيفة «نيويورك تايمز»، اليوم الأحد، نقلا عن مسؤولين، بأن وكالات الاستخبارات الأمريكية ومسئولي إدارة بايدن يقيِّمون هيئة تحرير الشام وزعيمها.

إعلان المعارضة إسقاط الرئيس بشار الأسد

وقال زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني بعد سيطرة المعارضة المسلحة على دمشق، إنه لا مجال للعودة إلى الوراء وأن الهيئة عازمة على مواصلة المسار الذي بدأته في 2011.

وفي تصريح بثه التلفزيون السوري، قال الجولاني: "المستقبل لنا".

وفي أول رسالة له بعد دخول دمشق، دعا في وقت سابق من الأحد، مقاتليه إلى عدم الاقتراب من المؤسسات العامة، مؤكدا أنها ستبقى تحت إشراف رئيس الوزراء السابق حتى "تسليمها رسميا"، بعد إعلان المعارضة إسقاط الرئيس بشار الأسد.

 

إطلاق الرصاص في الهواء

وقال الجولاني في بيان نشر على حساب المعارضة على تطبيق تلجرام "إلى كافة القوات العسكرية في مدينة دمشق، يُمنع منعا باتا الاقتراب من المؤسسات العامة، والتي تظل تحت إشراف رئيس الوزراء السابق حتى يتم تسليمها رسميا، كما يُمنع إطلاق الرصاص في الهواء".

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