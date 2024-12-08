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اقتصاد

خبيرة اقتصادية: 15 ألف جنيه حد أدنى لميزانية الأسرة في ظل الأسعار الحالية

ظروف وغلاء المعيشة،
ظروف وغلاء المعيشة، فيتو

أسعار السلع، قالت الدكتورة منال خيري، أستاذ مناهج الاقتصاد والدراسات الاقتصادية بجامعة حلوان، إن حياة الأسرة ليست قائمة على الطعام والشراب فقط، ولكنها تشمل المصاريف الدراسية ومصاريف الخدمات والفواتير، مشيرة إلى أن حجم ميزانية الأسرة البسيطة في الوقت الراهن يجب ألا يقل عن 10 آلاف جنيه.

تكلفة الفواتير ومتوسط دخل الأسرة

وأضافت أن دخل الأسرة الذي يُقدر بـ15 ألف جنيه بالكاد يكفي الأسرة المتوسطة المكونة من 4 أفراد، مع تطبيق حالة من الاقتصاد في الإنفاق واستبعاد كل الوسائل الترفيهية، مشيرة إلى أن تكلفة فواتير الكهرباء والمياه والغاز تتجاوز الـ 3 آلاف جنيه.

 

ارتفاع أسعار السلع

وأشارت إلى أن الأسرة المتوسطة التي كانت تتناول البروتين يوميًا لا تستطيع أن تقوم بهذا الأمر حاليا في ظل ارتفاع الأسعار، والبديل أنها تتناول البروتين 15 يومًا فقط في الشهر بحد أقصى.

وأشارت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حقك مع المشاكس” الذي يقدمه الإعلامي هيثم بسام بقناة “القاهرة والناس”، إلى أن الذهاب إلى السينما والمسرح بالنسبة للكثير من الأسر أصبح من الرفاهيات التي يجب التخلي عنها، مضيفة أن الأسرة التي تُريد توفير بعض الرفاهية من خلال الخروج أسبوعيًا، فهذا يكلفها شهريًا 6 آلاف جنيه على الأقل.

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وأضافت، أن هناك الكثير من المصاريف الطارئة مثل العلاج وخلافه، مشيرة إلى ضرورة أن يقوم الشخص بتوفير بعض المدخرات من راتبه الشهري لمواجهة هذه الظروف.

وأوضحت أن الشخص الذي لا يكفيه راتبه خلال الظروف الراهنة عليه أن يُعيد ترتيب أولوياته، مثل التوقف عن التدخين أو التوقف عن القيام ببعض الأمور، لتوفير بعض النفقات للأسرة.

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