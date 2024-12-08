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خارج الحدود

صورة متداولة للحظة وصول بشار الأسد مع زوجته إلى روسيا، ما حقيقتها؟

بشار الأسد، فيتو
بشار الأسد، فيتو

نشرت منصات إخبارية إيرانية بعضها مقربة من "الحرس الثوري"، مساء الأحد، صورة قالت إنها للرئيس السوري بشار الأسد وزوجته لحظة وصولهما إلى العاصمة الروسية موسكو.

صورة للرئيس بشار الأسد وزوجته

وذكرت منصة "الأخبار العاجلة" أن "هذه صورة للرئيس بشار الأسد وزوجته عقب وصولهما إلى العاصمة الروسية موسكو بعد مغادرة دمشق الليلة الماضية".

ولكن مصادر أكدت أن الصورة المتداولة تعود إلى سنوات إلى الوراء، ويظهر فيها الأسد وزوجته أسماء الأسد ومحافظ حلب، واعتبرت المصادر أن الصورة التقطت في سوريا ومن المستبعد أن تكون حديثة.

أفاد مصدر في الكرملين مساء اليوم الأحد، بأن بشار الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى العاصمة الروسية موسكو، وقدمت لهم روسيا حق اللجوء.

وقال المصدر، في تصريحات لوكالة "تاس": "وصل الرئيس السوري السابق بشار الأسد وأفراد عائلته إلى موسكو، وتم منحهم حق اللجوء بناء على اعتبارات إنسانية".

بشار الأسد وزوجته، فيتو  
بشار الأسد وزوجته، فيتو  

حل سياسي للأزمة السورية

وبحسب المصدر، فإن روسيا تدعم دائما البحث عن حل سياسي للأزمة السورية. وبالإضافة إلى ذلك، ترى روسيا أن من الضروري استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأضاف أن "المسؤولين الروس على اتصال بممثلي المعارضة السورية المسلحة، التي ضَمِن قادتها أمنَ القواعد العسكرية الروسية والمؤسسات الدبلوماسية في سوريا".

 مواصلة الحوار السياسي باسم مصالح الشعب السوري

وأكد المصدر في الكرملين أن روسيا تأمل في مواصلة الحوار السياسي باسم مصالح الشعب السوري وتطوير العلاقات الثنائية بين روسيا الاتحادية وسوريا.

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الحرس الثوري شار الأسد موسكو العاصمة الروسية موسكو اسماء الاسد حل سياسي للأزمة السورية

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