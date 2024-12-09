تفاصيل إتاحة تقديم استمارات تعديل أجور العاملين إلكترونيا لأصحاب الأعمال

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة لأصحاب الأعمال والشركات كثيفة العمالة والتي يزيد عدد العاملين بها على 100 مؤمن عليه يمكنهم تقديم استمارات تعديل الأجور على وسيط إلكتروني " أسطوانة مدمجة CD – فلاش ميمورى " تحتوى على الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور إلى مكاتب التأمينات التابعين لها اعتبارا من 1/1/2025.

أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه.

موعد تطبيق قرار رفع الحد الأدني والأقصي لإجراء الاشتراك التأميني



كما أعلن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه.

رفع الحد الأدنى للمعاش

ومن المقرر أن يتم تطبيق قرار رفع الحد الادني والاقصي لإجراء الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1/1 /2025.

وأوضح عوض أنه سيترتب على ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيه بدلًا من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيه.

وأكد عوض أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني وفقًا لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي بهدف تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

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