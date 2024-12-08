تفاصيل لقاء رئيس الأعلى للإعلام والدكتور عمرو الليثي

استقبل المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد الإذاعات والتليفزيونات الإسلامية.

لقاء الليثي وعبد العزيز

وبحث الطرفان خلال اللقاء سبل التعاون بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واتحاد الإذاعات والتليفزيونات، من خلال إقامة دورات تدريبية لإعلامي دول منظمة التعاون الإسلامي برعاية المجلس، وكذلك إقامة ورش عمل في مجالات الإعلام الجديد وتقنيات الإعلام وتطبيق ميثاق الشرف الإعلامي والأكواد الإعلامية.

رئيس الأعلى للإعلام الجديد

وقدم الدكتور عمرو الليثي التهنئة للمهندس خالد عبدالعزيز، بمناسبة توليه مهام منصبه.

من جانبه أشاد المهندس خالد عبد العزيز، بدور مصر في اتحاد الإذاعات ودور الاتحاد على مستوى العالم العربي والإسلامي.

وأكد أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يمد يده للتعاون مع كافة أجهزة الإعلام في الدول العربية والإسلامية لتحقيق التعاون المنشود والبناء في المجال الإعلامي.

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