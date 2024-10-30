افتتاح أول مقر لاتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي في لندن

افتتح الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، أول مقر للاتحاد في العاصمة البريطانية لندن، ويهدف هذا المقر إلى تعزيز التواصل الإعلامي مع المجتمع الأوروبي، وتوسيع نطاق التعاون بين وسائل الإعلام في دول منظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات الإعلامية الأوروبية.

يضم المقر مكتبًا إخباريًا خاصًا يركز على التبادل الإخباري بين دول منظمة التعاون الإسلامي وأوروبا، مما يسهم في تقديم صورة دقيقة للمنطقة الإسلامية ويعزز التفاهم المتبادل بين المجتمعات.

كما يحتوي على قسم للتدريب يهدف إلى تطوير الكوادر الإعلامية من خلال برامج تدريبية مشتركة مع مؤسسات إعلامية أوروبية، مما يسهم في رفع الكفاءة المهنية ومواكبة المستجدات الإعلامية على الصعيد العالمي.