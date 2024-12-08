وزير الإسكان يكلف بإعداد تقرير يومي عن حجم الإنجاز بمشروع تطوير موقع التجلي الأعظم

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء اليوم الأحد، اجتماعه الدورى لمتابعة الموقف التنفيذى التفصيلي لمختلف مكونات مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، والجهاز المركزى للتعمير، واستشارى المشروع، وشركات المقاولات العاملة بالمشروع عبر الفيديوكونفرانس.



وأصدر المهندس شريف الشربيني، حزمة من التكليفات لسرعة إنهاء جميع المكونات بمشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة "سانت كاترين"، حيث وجه بإعداد تقرير يومى عن حجم الإنجاز بمختلف مكونات المشروع، ومواصلة تكثيف أعداد العمالة والمعدات، والالتزام الصارم بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من التنفيذ، وتقييم أداء الشركات طبقًا للجداول الزمنية التفصيلية.



وأوضح وزير الإسكان، أن المشروع تتم متابعته بشكل مباشر من فخامة الرئيس السيسي، مؤكدًا ضرورة تكاتف وتضافر الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد، والتنسيق الدائم بين جميع العاملين بالمشروع، لدفع معدلات الإنجاز، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من مختلف مكونات المشروع.



وأشار الوزير، إلى أن المشروع يهدف لتطوير الموقع الفريد من نوعه على مستوى العالم، والذى تجلى فيه المولى عز وجل، من أجل تهيئة الموقع وإتاحته للزوار من جميع أنحاء العالم، فالتطوير يعمل على حماية وتحسين المنطقة، وتنميتها بشكل متزن، والحفاظ على البيئة الطبيعية، والتراث اللذين تتميز بهما المنطقة، من أجل إظهار الموقع وإبرازه بالشكل الذى يليق بتفرده على مستوى العالم.



ويشمل مشروع تطوير موقع "التجلى الأعظم" فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين (إنشاء مركز الزوار الجديد - مبنى وساحة السلام - تطوير وادي الدير - إنشاء النزل البيئي الجديد "الامتداد" - تطوير النزل البيئي القائم - إنشاء الفندق الجبلي - المنتجع السياحي أعلى الهضبة - استراحة كبار الزوار - البازارات السياحية - الحي السكني بالزيتونة - المجمع الحكومي الجديد - النادي الاجتماعي - تطوير منطقة إسكان البدو - تطوير البلدة التراثية - تطوير وادي الأربعين وإنشاء الممشى السياحي الترفيهي - إنشاء شبكة الطرق والمرافق ودرء أخطار السيول - طريق كمين النبي صالح حتى مبنى الزوار - تطوير ورفع كفاءة وأعمال الحماية من مخاطر السيول لطريق مطار سانت كاترين حتى كمين النبي صالح - أعمال شبكة الكهرباء ومحطات المحولات - رفع كفاءة خط مياه أبو رديس / سانت كاترين - المجمع الشرطي الجديد - المبانى الأمنية).



تجدر الإشارة إلى أن مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم يتولى تنفيذه الجهاز المركزى للتعمير، بتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويهدف إلى إنشاء مزار روحانى على الجبال المحيطة بالوادى المقدس، وذلك فى ضوء المكانة العظيمة التى تتمتع بها مدينة سانت كاترين، الواقعة فى جنوب سيناء وسط سلسلة جبال، أشهرها جبل موسى، الذى كلم الله سبحانه وتعالى نبيه موسى عليه، أثناء عودته إلى مصر من مدين، وكذا جبل كاترين، وبه دير سانت كاترين الأثري، والذى يُعد أحد أقدم الأديرة على مستوى العالم، وتمثل مقصدًا للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وربط المدينة مع باقى المنطقة الساحلية الممتدة بين الطور وشرم الشيخ ودهب.

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