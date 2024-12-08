وزير الإسكان: تلقينا 18 ألف طلب لتقنين أوضاع الأراضى المضافة لعدد من المدن الجديدة

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أموال الدولة الخاصة.

واستهل المهندس شريف الشربيني، كلمته بالتقدم بالشكر للسيد المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، والسادة رؤساء وأعضاء اللجان، وأعضاء مجلس الشيوخ الموقر، معبرًا عن سعادته بالتواجد في الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أموال الدولة الخاصة.



وتناول وزير الإسكان، جهود الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في تلقى ودراسة ملفات تقنين أوضاع الأراضى المضافة لعدد من المدن الجديدة، مضيفًا: تلقينا 18 ألف طلب لتقنين أوضاع الأراضى المضافة، وتم قبول 5550 طلبا، وجارٍ دراسة 1073 طلبا، وتم رفض 10 آلاف طلب طبقًا للقواعد والإجراءات.



وأشار الوزير، إلى أن مشروع القانون يحمل فى طياته العديد من التيسيرات وتبسيط الإجراءات، وموضحًا أن مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أموال الدولة الخاصة، لا يتضارب ولا يتعارض مع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.



وأجاب المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، على تساؤلات واستفسارات النواب فيما يتعلق بالجزء الخاص بوزارة الإسكان، ضمن مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أموال الدولة الخاصة.

تطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا صباح اليوم، مع مسئولي إحدى الشركات المتخصصة في إدارة الأصول العقارية والتطوير المؤسسي، لمناقشة مقترحات تطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، استعرض المهندس شريف الشربيني، مقترحات ومحاور خطة العمل المبدئية التي أعدتها الشركة بالتعاون مع فريق العمل بالهيئة، لتطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من الأصول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستمع إلى شرح وافٍ عن المحاور التي تضمنتها خطة العمل.

الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والطرق بمنطقة الحزام الأخضر

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والطرق بمنطقة الحزام الأخضر على مساحة إجمالية 10200 فدان تقريبًا بمدينة 6 أكتوبر.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن منطقة الحزام الأخضر تُعد أحد أهم المشروعات التنموية بمدينة 6 أكتوبر، حيث تهدف المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة إلى تحويلها إلى مجتمع عمراني متكامل، من خلال إتاحة أنشطة عمرانية متكاملة، وأنشطة تجارية، وإدارية، وخدمية، وغير ذلك، مع تطوير البنية التحتية في المنطقة.



انتظام سير العمل وفق الجدول الزمني المحدد



وفي الإطار نفسه، تفقد المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، الأعمال الجارية للطرق والمرافق بمنطقة الحزام الأخضر، للتأكد من انتظام سير العمل وفق الجدول الزمني المحدد، والالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.



وأشار المهندس محمد مصطفى، إلى أن إجمالي شبكات المرافق بالمنطقة الأولى يبلغ حوالي 236 كيلومترا ويشمل: (76 كم شبكة مياه، 78 كم شبكة ري، 82 كم شبكة صرف صحي وصرف مياه الأمطار وخطوط طرد)، بجانب عدَّايات دفع موجه أسفل خطوط شركة سوميد، بالإضافة إلى شبكة طرق رئيسية وفرعية بإجمالي طول حوالي 85 كم، و5 محطات رفع صرف صحي.



ولفت "مصطفى" إلى أن المنطقة الثالثة للحزام الأخضر بمساحة حوالي 3500 فدان، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 4 قطع أراضٍ من حصة هيئة المجتمعات العمرانية بالمنطقة، بمساحة 56 فدانًا، بأنشطة (عمراني متكامل - تجاري - إداري - مدرسة).

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