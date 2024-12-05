سورة «القدر» من السور المكية عند أكثر المفسرين، وكان نزولها بعد سورة «عبس»، وقبل سورة «الشمس»، فهي السورة الخامسة والعشرون في ترتيب النزول، ويرى بعض المفسرين أنها من السور المدنية، وأنها أول سورة نزلت بالمدينة، وفيما يلي نستعرض معكم أسماء سورة القدر و10 أحاديث غير صحيحة عن فضلها.

أسماء سورة القدر و10 أحاديث غير صحيحة عن فضلها

أسماء سورة القدر

سورة القدر سميت هذه السورة في المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة (سورة القدر) وسماها ابن عطية في تفسيره وأبو بكر الجصاص في أحكام القرآن (سورة ليلة القدر) وسميت أيضا بسورة (إنا أنزلناه) قال محمدُ بنُ إسماعيلَ البخاريُّ (ت: 256هـ): ({إنّا أنزلناه}). [صحيح البخاري:6/175]

سبب نزول سورة القدر ومكان نزولها

ورد في سبب نزول ليلة القدر قول عن مجاهد "وهو حديث مرسل" مفاده أنّ رجلًا من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله -تعالى- ألف سنة، فتعجّب المسلمون من ذلك العمل، فأنزل الله -تعالى- السورة الكريمة، فنزل القول بأنّ العبادة في ليلة القدر وفي ليلة واحدة مباركة خير من الألف شهر الذي لبس فيه الرجل السلاح في سبيل الله -تعالى- ونزلت سورة القدر قبل الهجرة النبوية في مكة المكرّمة.

فضائل سورة القدر

أنها من سور المفصل الذي أوتيه النبي - صلى الله عليه وسلم - نافلة ففضل به على سائر الأنبياء وعن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُعطيت مكان التوراة السبع الطوال... وفضلت بالمفصل".

موضوعات سورة القدر

1- التَّنويهُ بَشأنِ القُرآنِ، والإعلاءُ مِن قَدْرِه.

2- بيانُ فَضلِ اللَّيلةِ الَّتي نَزَل فيها، وهي لَيلةُ القَدْرِ، والتَّرْغيبُ في إحْيائِها.

أسماء سورة القدر و10 أحاديث غير صحيحة عن فضلها

مقاصد سورة القدر

والسورة الكريمة من أهم مقاصدها: التنويه بشأن القرآن، والإعلاء من قدره، والرد على من زعم أنه أساطير الأولين، وبيان فضل الليلة التي نزل فيها، وتحريض المسلمين على إحيائها بالعبادة والطاعة لله رب العالمين.

والضمير المنصوب في قوله-تبارك وتعالى- أَنْزَلْناهُ يعود إلى القرآن الكريم، وفي الإتيان بهذا الضمير للقرآن، مع أنه لم يجر له ذكر، تنويه بشأنه، وإيذان بشهرة أمره حتى إنه ليستغنى عن التصريح به، لحضوره في أذهان المسلمين.

والمراد بإنزاله: ابتداء نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من المعروف أن القرآن الكريم، قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما، في مدة ثلاث وعشرين سنة تقريبا.

ويصح أن يكون المراد بأنزلناه، أى: أنزلناه جملة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك منجما على النبي صلى الله عليه وسلم.

قال الإمام ابن كثير: قال ابن عباس وغيره: أنزل الله-تبارك وتعالى- القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع، في ثلاث وعشرين سنة، على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والقدر الذي أضيفت إليه الليلة، بمعنى الشرف والعظمة، مأخوذ من قولهم: لفلان قدر عند فلان، أى: له منزلة رفيعة، وشرف عظيم، فسميت هذه الليلة بذلك، لعظم قدرها وشرفها، إذ هي الليلة التي نزل فيها قرآن ذو قدر، بواسطة ملك ذي قدر، على رسول ذي قدر، لأجل إكرام أمة ذات قدر، هذه الأمة يزداد قدرها وثوابها عند الله-تبارك وتعالى- إذا ما أحيوا تلك الليلة بالعبادات والطاعات.

10 أحاديث غير صحيحة عن فضل سورة القدر

و وردت عدة أحاديث كثيرة حكم علماء الحديث بضعفها جميعا وقالوا إنها لا تصح، حيث لم يصحَّ في فضلها، أو فضل قراءتها أي حديث

1- حديث: (من قرأها (يعني سورة القدر) أُعطي من الأجر كمن صام رمضان، وأحيا ليلة القدْر).

2- حديث: (اقرأ سورة القدْر عند دخولك البيت، وعند خروجك منه).

3- حديث: (من حفِظ سورة القدْر، فكأنما حفظ جميع العلوم).

4- حديث: (ما من عبد يزور قبر مؤمن فقير، فيقرأ عنده سورة القدْر سبع مرات، إلا غفر الله له ولصاحب القبر).

5-حديث للأمن من الفزع الأكبر: (أنَّ من زار قبر أخيه المؤمن، فقرأ عنده سورة القدْر سبع مرات، كان آمنًا من الفزع الأكبر).

6-حديث: (أيما مؤمن قرأ سورة القدْر عند وضوئه، خرج من ذنوبه كيومَ ولدته أمه).

7- حديث: (من قرأ سورة القدْر إحدى عشر مرة في فراشه، وكَّل الله أحد عشر ملكًا يحفظونه من شر الشيطان).

8- حديث: (مَن نقَعها وشرب ماءها، أعطاه الله نور عين، وزيادة يقين، وقوة قلْب وحِكمة كثيرة).

9- حديث: (وأي مهموم، أو مريض، أو مسافر، أو سجين قرأ سورة القدْر، كشَف الله ما به).

10-حديث: (من قرأ في إثر وضوئه: إنا أنزلناه في ليلة القدر مرة واحدة، كان من الصِّدِّيقين، ومن قرأها مرتين، كتب في ديوان الشهداء، ومن قرأها ثلاثًا، حشره الله محشر الأنبياء).

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