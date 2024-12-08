الأحد 08 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

خبير عسكري: ما يجري في سوريا حرب مصالح وهذه مشكلة الجيش السوري

الوضع في سوريا، فيتو
الوضع في سوريا، فيتو

قال العميد الدكتور طارق العكاري المتخصص في الشأن الاستراتيجي: إنّ ما يجري في سوريا هو حرب مصالح، وأن المشهد هناك أصبح أكثر تعقيدًا مما سبق، لافتًا إلى أن ما حدث للجيش السوري يؤكد ضعف التدريب والتطوير الخططي، وضعف العقيدة، وغياب التدريب بشكل تام.

مشكلة الصراع الداخلي السوري 

وأضاف العكاري، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما حدث في سوريا هو نتاج صراع داخلي بين النظام السوري والمعارضة، وصراع على النفوذ من قبل كل من يسعى للنفوذ في المنطقة مثل إيران وروسيا وأمريكا وتركيا، بالإضافة إلى صراع دولي بين أمريكا وروسيا على تقليص النفوذ الروسي وإضعاف إيران من ناحية، وإعاقة الطموحات الاقتصادية للصين في المنطقة من الناحية الأخرى.

 

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الوضع في سوريا 

وتابع المتخصص في الشأن الاستراتيجي والعسكري: «ما يحدث في سوريا هو أن ثلاث هيئات مختلفة تحركت في نفس الوقت من مناطق مختلفة، هيئة تحرير الشام في الشمال الغربي، وقوات سوريا الديمقراطية في الشمال الشرقي، بالإضافة إلى تحركات الجماعات المسلحة في السويداء في الجنوب، وكلها تنظيمات مسلحة تضم تنظيمات إرهابية وأخرى غير مصنفة إرهابية، منها ما تدعمه أمريكا ومنها ما يدعمه الأتراك، وكلهم اجتمعوا على إسقاط النظام، ولكن لهذه الجماعات أيدولوجيات وتوجهات مختلفة».

 

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