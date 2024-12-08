خبير قانون دولى يكشف تداعيات سقوط نظام بشار الأسد على وحدة سوريا

قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولى إن ما يحدث الآن فى سوريا هو نتيجة طبيعية للتقصير الدولى من جانب الدول والمنظمات الدولية كافة، إذ لم يقم المجتمع الدولى بتنفيذ قرار مجلس الامن منذ عام 2015 بشان خارطة الطريق والاصلاحات السورية

خطورة العرقيات والقوميات المتصارعة في سوريا

واكد فى تصريح لـ فيتو أن كل هذة المعطيات ادت الى تفاقم الاوضاع فى سوريا، والمشكلة انها ليست دولة صغيرة، كما أن التنازع العرقي والقوميات والطوائف المختلفة تصنع مشكلة أكبر.

وتابع: فى اقصى الشمال الشرقى والغربى يكود يكون الاكراد لهم الغلبة السكانية وايضا لهم الغلبة الواقعية للادارة الذاتية منذ سنوات فى الشمال السورى وبالتالى من من السهل ان يتم ترشيح هذه الادارة الذاتية فى دستور جديد.

أزمة تركيا مع الحكم الذاتي للاكراد

وواصل حديثة قائلا: من المتوقع أن يكون هناك معارضة من جانب تركيا التى لا تريد إقامة حكم او ادارة ذاتية على حدودها حتى لاتنتقل العدوى لها، فى المقابل اسرائيل قامت فجر اليوم بتحريك الدبابات والقوات لاول مرة منذ عام 1974فى المنطقة العازلة بين اسرائيل وسوريا، وبالتالى يظهر لها مصلحة فيما يحدث الآن للسيطرة على الجولان.

لافروف: روسيا قلقة حيال الأوضاع في سوريا

يذكر ان الخارجية الروسية قالت إن بشار الأسد، قرر ترك منصبه وغادر البلاد نتيجة مفاوضاته مع عدد من المشاركين في النزاع المسلح، وأوضحت أن القواعد العسكرية الروسية على الأراضي السورية في حالة تأهب قصوى، ولا تهديد خطير لسلامتها.

وتابعت الخارجية: ندعم جهود إطلاق عملية سياسية شاملة وفق القرار 2254 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بالإجماع، كما ناشد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، جميع الأطراف توجيه دعوة إلى نبذ العنف وحل جميع قضايا الحكم بالوسائل السياسية.

حقيقة الاعتداء على موظفي السفارة الروسية في سوريا

وقبل وقت سابق أكدت السفارة الروسية في سوريا، اليوم الأحد، سلامة موظفيها، بعد الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، وسيطرة جماعات مسلحة على دمشق، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" عن "تاس" الروسية.

وأعلن مقاتلون من المعارضة السورية عبر التلفزيون الرسمي، سقوط نظام بشار الأسد، لينتهي حكم عائلته الذي امتد لنحو 50 عامًا، بعد هجوم خاطف أثار شبح اندلاع موجة جديدة من عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط التي يجتاحها التوتر.

وقال أحد موظفي السفارة الروسية لوكالة "تاس": إننا بخير، دون تقديم تفاصيل حول مكان وجود الدبلوماسيين.

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