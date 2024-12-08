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بعد سقوط نظام بشار الأسد، من يقود المرحلة المقبلة في سوريا ؟ مصادر: 4 شخصيات من رموز المعارضة بالقائمة أبرزهم معاذ الخطيب، والجولاني لن يكون له دور حاليا لهذا السبب

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

بعد سقوط النظام السوري، اليوم الأحد، وما يتردد عن هروب الرئيس السوري بشار الأسد، وأنباء أخري عن مقتله تتجه الأنظار إلى النظام الجديد في سوريا ومن هي أبرز  الشخصيات المرشحة لقيادة المرحلة القادمة في سوريا وكيف سيكون شكل هذا النظام هذا ما نحاول الإجابة عنه في السطور التالية.

من يقود المرحلة القادمة في سوريا

تتوقع  المصادر المقربة من المعارضة داخل  سوريا، أن يختار قائد العمليات العسكرية ورئيس هيئة تحرير الشام أحمد الشرع (الجولاني) واحدًا من الرؤساء الذين تناوبوا على رئاسة الائتلاف السوري المعارض، خاصة (أحمد معاذ الخطيب وهادي البحرة) أو الذين مثلوها في المفاوضات مع النظام، وعلى رأسهم رياض حجاب لتولي دور قيادي في المرحلة القادمة.

 وخرج الجولاني من المنافسة نظرًا لأنه  لا يمكن أن يترشح حاليًّا، لأنه ما زال على لائحة الشخصيات المصنفة إرهابية بوصفه رئيسًا لهيئة تحرير الشام، لكن من المقرر أن يبرز اسمه في المشهد السياسي  في مرحلة لاحقة حين يبدأ التنافس الحقيقي بعد تشكيل الدستور الجديد، وتحديد موعد الانتخابات، وأيضًا بعد أن تسحب الولايات المتحدة  تهمة الإرهاب عن الجولاني.

 وفيما يلي أبرز الأسماء المرشحة والأكثر قربًا من منصب رئيس المرحلة الانتقالية: 

 

أحمد معاذ الخطيب

ولد أحمد معاذ الخطيب في دمشق عام 1960، وهو داعية وسياسي بارز، لعب دورًا رئيسًا في الحراك الثوري السوري، اشتهر بخطبه المناهضة للنظام التي كان يلقيها من منبر الجامع الأموي، ما جعله هدفًا للاعتقال مرات عديدة، ترأس الخطيب "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" في عام 2012، وأصبح من أبرز وجوه المعارضة السياسية في سوريا.

هادي البحرة

برز هادي البحرة، المولود في عام 1970، بوصفه رئيسًا سابقًا للائتلاف الوطني السوري، وواجهة دبلوماسية للمعارضة، ترأس وفد المعارضة في مفاوضات جنيف 2 وساهم في دعم العمل الإغاثي والإعلامي للثورة السورية، يُعرف البحرة بخبرته الدبلوماسية ورؤيته السياسية، ما يجعله أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في مستقبل سوريا.

رياض حجاب

رياض حجاب، المولود في عام 1966 بمحافظة دير الزور، بدأ مسيرته السياسية بوصفه عضوًا في حزب البعث العربي الاشتراكي، شغل حجاب مناصب رفيعة في الدولة، كان أبرزها منصب رئيس الوزراء الذي عُيّن فيه عام 2012 قبل أن يعلن انشقاقه عن النظام بعد شهرين فقط من توليه المنصب، انضم حجاب إلى المعارضة وأصبح منسقًا عامًّا للهيئة العليا للمفاوضات، حيث عمل على تمثيل المعارضة في المحافل الدولية وطرح رؤى لحل الأزمة السورية.

أسعد مصطفى

أسعد مصطفى، الذي ولد في عام 1960، بدأ مسيرته بوصفه وزير زراعة ومحافظًا في عهد حافظ الأسد، أعلن انشقاقه عن النظام السوري في عام 2011، لينضم لاحقًا إلى المجلس الوطني السوري، لعب دورًا مهمًّا في تنسيق جهود المعارضة وتنظيم العمل الثوري، وبرز بوصفه أحد الشخصيات المؤثرة في المشهد السياسي السوري.

 

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