أعلن هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة اللاعبين المستدعاة لمباراة نظيره ريال بيتيس، في بطولة الدوري الإسباني.

ويحل برشلونة ضيفًا على ريال بيتيس، غدا السبت في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من الليجا.

وأكد هانز فليك اقتراب عودة رونالد أراوخو إلى مباريات برشلونة بعد تعافيه من الإصابة، ولكنه لن يكون متاحًا في مباراة الغد ضد بيتيس.

قائمة برشلونة لمواجهة ريال بيتيس في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: بينيا، تشيزني، أسترالاجا.

خط الدفاع: كوبارسي، بالدي، إينيجو مارتينيز، كوندي، إريك جارسيا، جيرارد مارتن، سيرجي دومينيجيز، هيكتور فورت.

خط الوسط: جافي، بيدري، فرينكي دي يونج، كاسادو، داني أولمو، بابلو توري، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: ليفاندوفسكي، رافينيا، لامين يامال، باو فيكتور، فيران توريس.

ويتصدر برشلونة حاليًا جدول الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد الذي يمتلك مباراة مؤجلة ضد فالنسيا، في حين أن ريال بيتيس لديه 20 نقطة حيث يحتل المركز العاشر في جدول الدوري الإسباني، في الوقت الحالي.

وأكد هانز فليك، مدرب برشلونة، أنه يركز دائمًا على فريقه، رافضًا التعليق على بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامتها في الصيف بالولايات المتحدة.

قرعة مونديال الأندية

وأجريت قرعة البطولة أمس الخميس، حيث يغيب البارسا عن المشاركة في البطولة، بينما يتواجد كل من ريال مدريد، وأتلتيكو من إسبانيا.

وقال فليك خلال تصريحات صحفية اليوم: "ليس لدي رأي عن مونديال الأندية، نحن لسنا في البطولة ولا يمكنني تغييرها، أركز دائما على فريقي".

وأضاف: "في نهاية الموسم سأفكر في لاعبي فريقي، سيكون لديهم الكثير من العمل، وربما يكون من الجيد لهم أن يكون لديهم موسم تحضيري جيد، سيكون جيدا لإعدادهم".

برشلونة ضد ريال بيتيس

وتابع الألماني "ريال بيتيس فريق جيد جدا ويضم لاعبين من ذوي الخبرة، إنهم قادرون على الضغط للأمام، هذا أسلوبهم. علينا أن نكون حذرين ونركز على لعبتنا، هم يعرفون كيف يلعبون بالكرة".

وأضاف الفرق التي يدربها بيليجريني تتمتع دائما بأسلوب خاص، فهي تحب اللعب بالكرة، لقد كان لاعبا متمرسًا، وهو مدرب متمرس وليس من السهل على الفرق أن تلعب ضده".

وحذر فليك فريقه من أنه لا يجب عليه النوم بعد الفوز على مايوركا، وقال: "كل مباراة تبدأ من الصفر، ويتعين علينا أن نتحلى بنفس العقلية التي لعبنا بها في مايوركا".

وزاد "من المهم جدا أن يلعب الفريق بهذه الطريقة، وبثقة، وأن نؤمن بقوتنا، وهذا ما يحتاجه الفريق".

وعن مواجهة فيتور روكي، لاعب الفريق المعار لبيتس، علق فليك "أؤمن بلاعبي، كل الفرق لديها لاعبون جيدون وعليك أن تكون مركزا، بالطبع هو موجود في بيتيس، تحدثت معه وشعرت أنه غير سعيد، لذلك أعتقد أنه كان صحيحا أن يبدأ في فريق آخر".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.