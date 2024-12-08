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غزل المحلة يقدم الجهاز الفني الجديد بقيادة شوقي غريب في مؤتمر صحفي غدًا

المحلة يقيم مؤتمرًا
المحلة يقيم مؤتمرًا صحفيًا غدًا لتقديم الجهاز الفني الجديد

يعلن نادي غزل المحلة عن تنظيم مؤتمر صحفي غدًا، الإثنين، لتقديم الجهاز الفني الجديد للفريق، والذي سيكون تحت قيادة المدير الفني الكابتن شوقي غريب. 

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يتناول المؤتمر الصحفي الذي يُعقد في قاعة المؤتمرات الصحفية باستاد غزل المحلة تفاصيل المرحلة المقبلة للفريق، بالإضافة إلى التطلعات والتحديات التي تواجه الجهاز الفني الجديد في الفترة القادمة.

المؤتمر يبدأ في تمام الساعة الثانية ظهرًا، حيث سيتم التطرق إلى استراتيجية الفريق وخططه المستقبلية في المسابقات المحلية والدولية. 

يُتوقع أن يحظى المؤتمر بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين، إضافة إلى بعض من لاعبي فريق غزل المحلة والمقربين من إدارة النادي.

يعتبر هذا المؤتمر خطوة هامة نحو بداية جديدة لنادي غزل المحلة تحت إشراف الكابتن شوقي غريب، الذي يسعى لتحقيق إنجازات مميزة في الفترة القادمة.

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