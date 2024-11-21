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رابط نتيجة الامتحان الإلكتروني لوظائف معلم مساعد لغة عربية

بوابة الوظائف الحكومية،فيتو
بوابة الوظائف الحكومية،فيتو

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد لغة عربية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg

ومن المقرر أن يفتح الجهاز باب التظلم بدءًا من غدًا الموافق ٢٢ نوفمبر ولمدة أسبوعين.

وكان الجهاز أعلن في ٢٨ أبريل الماضي، عن مسابقة جديدة لتلبية حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع عدد (18886) في وظيفة معلم مساعد (معلم مادة) للصفوف الابتدائية (الرابع – الخامس - السادس) للمواد الآتية: (الرياضيات – العلوم – الدراسات الإجتماعية - الحاسب الاّلي – اللغة الإنجليزية  – اللغة العربية) وذلك بجميع محافظات الجمهورية

وقام بفتح باب التقديم للمسابقة في الفترة من 14 إلى 27 مايو الماضي، ثم عقد الجهاز الامتحان بمركز تقييم القدرات والمسابقات للذين انطبقت عليهم الشروط في الفترة من ٢٨ سبتمبر الماضي حتى ١٣ نوفمبر الجاري.

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