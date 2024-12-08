الأحد 08 ديسمبر 2024
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اقتصاد

ارتفاع كبير في سعر الدولار بالبنك المركزي بختام التعاملات (آخر تحديث)

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

سعر الدولار فى البنوك، انصب الاهتمام مؤخرًا على هيمنة الدولار الأمريكي ودوره الكبير في الاقتصاد العالمي، حيث ساهمت قوة الاقتصاد الأمريكي وتشديد السياسة النقدية وتفاقم المخاطر الجغرافية السياسية في ارتفاع قيمة الورقة الخضراء، وفي الوقت نفسه سجل سعر الدولار في البنوك المصرية ارتفاعا كبيرا متخطيا حاجز الـ 50.15 جنيهًا رسميا.

 

وترصد “فيتو” الأسعار لحظيًّا وفق آخر تحديث، في البنك المركزى والبنوك المصرية.

ارتفعت أسعار الدولار اليوم الأحد 8 ديسمبر فى البنك المركزى بنحو، 25 قرشًا بختام التعاملات.

 

اسعار الدولار 
اسعار الدولار 

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري  

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 50.18  جنيهًا للشراء و50.28 جنيهًا للبيع.

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سعر الدولار في بنك مصر 

كما سجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في  بنك مصر حوالي 50.17  جنيهًا للشراء و50.27 جنيهًا للبيع.

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سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

 وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري حوالي 50.17 جنيهًا للشراء و50.27 جنيهًا للبيع.

  

 

سعر الدولار 
سعر الدولار 

 

 

اقرأ التالي: الدولار بكام النهارده، آخر تحديث في البنوك المصرية 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

 كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في  البنك التجاري الدولي حوالي 50.18 جنيهًا للشراء و50.28 جنيهًا للبيع. 

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سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB حوالي 50.20 جنيهًا للشراء و50.30 جنيهًا للبيع. 

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سعر الدولار فى البنوك 
سعر الدولار فى البنوك 

 

 

ماذا تعرف عن الدولار؟

الدولار الأمريكي هو العملة الرسمية في الولايات المتحدة وصدر بموجب قانون الصك لعام 1792، وكان مساويًا للدولار الإسباني الفضي، ومنقسمًا إلى 100 سنت، ورخّص القانون صك عملات مقوّمة بالدولارات والسنتات تصدر الأوراق النقدية الأمريكية بهيئة أوراق الاحتياطي المركزي، ويسمّيها الناس “خضراء الظهور” لأن لون ظهورها كان تاريخيًّا يغلب عليه اللون الأخضر، كما يتولى نظام الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة إدارة السياسة النقدية، وهو بمنزلة المصرف المركزي الخاص بالبلاسد. 

 

لماذا الدولار أصبح عملة احتياطي عالمي مهمة؟

وأصبح الدولار الأمريكي عملة احتياطي عالمي مهمة بعد الحرب العالمية الأولى، وحل محل الجنيه الإسترليني في صدارة العملات الاحتياطي العالمية بموجب اتفاق بريتون وودز قرب نهاية الحرب العالمية الثانية ليصبح الدولار أوسع العملات استعمالًا في المعاملات العالمية.

 

 

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