الأحد 08 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

مهرجان البحر الأحمر ينظم ندوة حوارية للنجم الهندي رانبير كابور (صور)

رانبير كابور، فيتو
رانبير كابور، فيتو

يواصل مهرجان البحر الأحمر السينمائي من خلال دورته الرابعة لعام 2024 المقام في المملكة العربية السعودية، إقامة عددا من الجلسات الحوارية لنجوم السينما الهندية، ومن أبرزهم كارينا كابور وعمر خان.

 

النجم رانبير كابور في مهرجان البحر الأحمر 

وشهدت فعاليات مهرجان البحر الأحمر اليوم الأحد، جلسة حوارية للنجم الهندي رانبير كابور وسط جمهوره، ليتحدث من خلالها عن مشواره الفني وعن الصعوبات التي واجهته خلال هذا المشوار. 

 

وحرص رانبير كابور على التقاط الصور التذكارية أثناء جلسته الحوارية ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

 

وانطلقت فعاليات النسخة الجديدة من فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي لعام 2024 الخميس الماضي، وسط حضور كبير من نجوم الفن.

 

مهرجان البحر الأحمر السينمائي

وكشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن أسماء متحدثين إضافيين يشاركون في الجلسات الحوارية ضمن فعاليات النسخة الرابعة من المهرجان الذي يقام في "البلد" جدة التاريخية خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر 2024.

وتضم قائمة المتحدثين الجدد في الجلسات الحوارية جلسة عن رواد السعودية مع الممثل والشاعر إبراهيم الحساوي والممثل مشعل المطيري، كما تتضمن مجموعة من ألمع نجوم السينما، ومن بينهم، المرشحة لجائزة الأوسكار إميلي بلانت (OPPENHEIMER)  والتي ستكرم في مهرجان البحر الأحمر لهذا العام. 

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مهرجان البحر الأحمر السينمائي البحر الأحمر السينمائي النجم رانبير كابور

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