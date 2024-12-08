الأحد 08 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

مستشار بـ"القادة والأركان" يكشف أسباب انشقاقات الجنود السوريين عن الجيش

الجيش السوري، فيتو
الجيش السوري، فيتو

قال اللواء أركان حرب أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان المصرية، إن سقوط نظام بشار الأسد اليوم واختفاؤه في مكان غير معروف حتى الآن، رغم أن العديد من المصادر تشير إلى أن روسيا قد تكون هي المحطة النهائية له.=

انهيار الجيوش النظامية في الشرق الأوسط

وأضاف، خلال مداخلته عبر شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الحادثة تُعتبر ثاني ميلودراما عسكرية في المنطقة، حيث شهدت منطقة الشرق الأوسط انهيار جيوش نظامية، مع الأخذ في الاعتبار سقوط بغداد عام 2003 واختفاء 150 ألف مقاتل.

 

هجوم قوات تحرير الشام 

وتابع: “جاء فجر اليوم العاشر منذ بدء هجوم قوات هيئة تحرير الشام بقيادة أبو محمد الجولاني، التي نجحت في اجتياح سوريا من الشمال الشرقي إلى الوسط ثم الجنوب، حيث استولت على مدينة حلب ثم حماة فحمص وانتهت بدمشق في عملية عسكرية لم تكن صعبة عليهم ولا على الجيش السوري الرسمي الذي لم يُظهر أي رد فعل يُذكر”.

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انضمام الجيش السوري للفصائل المسلحة

وأكد، أن انسحاب الجيش السوري من المدن بسهولة يعود لعدة أسباب، أولها أن جزءًا كبيرًا من مكوناته انضم إلى الفصائل المسلحة والمعارضة الأخرى على مدى 14 عامًا. 

وأضاف أن الجيش يعاني من نقص واضح في الموارد اللازمة للتنمية والدعم والتطوير لإعادة تسليح وتحسين مستوى قدراته العسكرية، وكل ذلك يعود أساسًا إلى سوء الحالة الاقتصادية في سوريا.
 

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