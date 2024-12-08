زينة تعلق على حضورها مهرجان البحر الأحمر السينمائي

أكدت الفنانة زينة حرصها الشديد على حضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي المقام في الفترة من 5 – 14 ديسمبر الجاري في جدة بالسعودية، حيث تتواجد في فعاليات المهرجان للمرة الأولي، ولفتت زينة الانتباه خلال الأيام الماضية بحرصها على حضور معظم فعاليات المهرجان.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي

وقالت زينة أنها تشرفت بحضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي هذا العام لأنه مهم وعبارة عن مهرجان سينمائي بحث منظم على أعلى مستوى، موضحة:"كنت حريصة على حضور معظم الأفلام المعروضة في المهرجان حت الآن، لأني مهتمة بمشاهدة الجديد في السينما بكافة أنحاء العالم، وكذلك أفهم اللغات السينمائية لكل دولة تقدمة فنّها، وبالنسبة لي أى مهرجان أهم ما يقدمة للفنان هي أفلامه".

فيلم الدشاش

وفى سياق آخر انتهت زينة من تصوير أحدث أعمالها السينمائية فيلم "الدشاش" الذى يجمعها بالفنان محمد سعد بعد 16 سنة منذ تقديمها فيلم "بوشكاش" الذى تم عرضه عام 2008، ويشارك فى بطولة الفيلم باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، محمد جمعه، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، عفاف مصطفى، ومن تأليف جوزيف فوزى وإخراج سامح عبد العزيز.

وتستأنف زينة تصوير مسلسل "العتاولة 2" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2025، بعد عودتها من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، حيث صورت زينة عدد من مشاهدها في العمل خلال الأسابيع الماضية، والعمل يشارك في بطولته أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، ثراء جبيل، هدى الإتربي، وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى.

وتنتظر زينة عرض فيلمها "بنات الباشا" الذي انتهت من تصويره مؤخرًا، والفيلم مأخوذ عن رواية لـ نورا ناجي، وسيناريو وحوار محمد هشام عبية، وإخراج ماندو العدل، ويشارك زينة بطولة الفيلم: ناهد السباعي، صابرين، أحمد مجدي، مريم الخشت، وعدد آخر من الفنانين، ويناقش الفيلم عددًا من قضايا المرأة ومعاناتها، بشكل اجتماعى.

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