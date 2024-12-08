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رياضة

الدوري الإنجليزي، فولهام يتقدم على آرسنال بهدف نظيف في الشوط الأول

ارسنال وفولهام
ارسنال وفولهام

تقدم فريق فولهام على نظيره آرسنال بنتيجة 1-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف فولهام عن طريق راؤول خيمينيز في الدقيقة 11.

 

تشكيل آرسنال ضد فولهام 

حراسة المرمى: دافيد رايا.

الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل، كيور.

الوسط: توماس بارتي، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد.

الهجوم: تروسارد، كاي هافريتز، بوكايو ساكا.
 

Starting XI: Raya, Partey, Saliba, Kiwior, Timber, Rice, Jorginho, Odegaard, Saka, Trossard, Havertz Substitutes: Neto, Tierney, Heaven, Lewis-Skelly, Merino, Sterling, Nwaneri, Martinelli, Jesus

 

تشكيل فولهام ضد آرسنال
 

XI: Leno, Tete, Diop, Bassey, Robinson, Berge, Lukić, Adama, Smith Rowe, Iwobi, Raúl.Subs: Benda, Castagne, Cuenca, Sessegnon, Andreas, King, Godo, Wilson, Muniz.

 

ترتيب آرسنال وفولهام بالدوري

لعب آرسنال 14 مباراة فى مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وحقق 8 انتصارات وتعادل في 4 وخسر مباراتين، حاصدًا 28 نقطة، فيما خاض فولهام 14 مباراة مُحققًا الفوز في 6 مواجهات وتعادل في 4 وخسر مثلها.

ودخل آرسنال مباراة اليوم أمام فولهام بعد 3 انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي، حيث فاز على نوتينجهام فورست بثلاثية نظيفة، ثم تخطى وست هام يونايتد بنتيجة 5-2، وحسم قمة مانشستر يونايتد بثنائية نظيفة.

وكان فولهام سببًا في ضياع لقب الدوري الإنجليزي على أرسنال الموسم الماضي 2023-2024، بعدما تمكن من الفوز على الجانرز 2-1 في ليلة الكريسماس بالجولة الـ 20، بعد أن تعادلا سويًا 2-2 في الجولة الثالثة من البطولة.

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