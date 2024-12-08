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التشكيل المتوقع لقمة توتنهام ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

التشكيل المتوقع لقمة
التشكيل المتوقع لقمة توتنهام ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

توتنهام ضد تشيلسي، يحل فريق تشيلسي ضيفا مساء اليوم الأحد، ضد نظيره توتنهام على أرضية ملعب "توتنهام هوتسبير" في قمة منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل توتنهام المتوقع ضد تشيلسي

حراسة المرمى: فريزر فورستر.
خط الدفاع: بيدرو بورو، آرشي جراي، رادو دراجوشين، ديسنتي اودوجيو.
خط الوسط: بابي سار، يفيس بيسوما، جيمس ماديسون.
خط الهجوم: ديجان كولوسيفسكي، دومينيك سولانكي، هيونج مين سون.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام توتنهام 

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.
خط الدفاع: مالو جوستو، ليفي كولويل، ليفي كولويل، توسين أدارابيويو.
خط الوسط الدفاعي: موسيس كايسيدو، إنزو فرنانديز.
خط الوسط الهجومي: نوني مادويكي، كول بالمر، بيدرو نيتو.
خط الهجوم: نيكولاس جاكسون.

موعد مباراة توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 

تنطلق مباراة توتنهام وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة توتنهام ضد تشيلسي 
 

تذاع مباراة توتنهام وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة bein sports hd1.

ويحتل تشيلسي حاليًا المركز الثاني برصيد 28 نقطة، بفارق 7 نقاط عن ليفربول المتصدر، والذي يمتلك مباراة مؤجلة ضد إيفرتون ـ في حين أن توتنهام لديه 20 نقطة، حيث يحتل حاليًا المركز الحادي عشر في جدول الدوري الإنجليزي.

وقررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، تأجيل مباراة إيفرتون ونظيره ليفربول، في افتتاح منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي، بسبب سوء الأحوال الجوية. 

وقال نادي إيفرتون عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "تم تأجيل مباراة ديربي ميرسيسايد التي كانت مقررة السبت على ملعب جوديسون بارك بسبب الظروف الجوية السيئة".

وكانت صحيفة ليفربول إيكو، قد أكدت أن مكتب الأرصاد الجوية أصدر تحذير "خطر على الحياة" بسبب حالة الطقس في ميرسيسايد.

وأضافت: تم إصدار تحذير باللون الأصفر لمقاطعة ميرسيسايد، ومن المتوقع أن تضرب الرياح القوية المنطقة، حيث تم ترقية تحذير الطقس إلى اللون الأصفر من الساعة 1 صباحًا يوم 7 ديسمبر حتى الساعة 9 مساءً الليلة مع تحرك العاصفة داراج من الغرب إلى الشرق.

وتابعت: يغطي تحذير الطقس الكهرماني منطقة ميرسيسايد بأكملها، بما في ذلك ليفربول، وويرال، وسفتون، ونوسلي، وسانت هيلينز، ومن المتوقع هبوب رياح تتراوح سرعتها بين 60 و70 ميلًا في الساعة في المنطقة، مع توقع أقوى الرياح في فترة ما بعد الظهر.

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