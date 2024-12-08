تفوق تاريخي لـ تشيلسي على توتنهام قبل قمة الدوري الإنجليزي

توتنهام ضد تشيلسي، يستضيف توتنهام مساء اليوم الأحد، نظيره تشيلسي علي أرضية ملعب "توتنهام هوتسبير" في قمة منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعد تشيلسي الأكثر تحقيقا للانتصارات على توتنهام هوتسبير، بعدما فاز في 79 مباراة أكثر من أي فريق آخر في تاريخ النادي.

وحقق تشيلسي 35 انتصارًا علي توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل 116 هدفًا ضد توتنهام، ولم ينتصر توتنهام في مباراة واحدة فقط من آخر 11 مواجهة بالدوري الإنجليزي الممتاز أمام تشيلسي بعدما تعادل 2 وخسر 8 مبارايت وكان ذلك في فوزهم 2-0 على أرضهم في فبراير 2023.

وحافظ تشيلسي على نظافة شباكه في سبع من آخر عشر مباريات أمام توتنهام، بينما تمكن توتنهام من تحقيق شباك نظيفة في مباراتين فقط خلال الفترة ذاتها.

كما حقق تشيلسي الفوز في خمس مباريات من أصل سبع مباريات على ملعب توتنهام هوتسبير في جميع المسابقات بعدما تعادل في مباراة وخسر واحدة، وهو أكبر عدد انتصارات لفريق زائر منذ افتتاح الملعب في 2019.

موعد مباراة توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي



تنطلق مباراة توتنهام وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة توتنهام ضد تشيلسي



تذاع مباراة توتنهام وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة bein sports hd1.



ويحتل تشيلسي حاليًا المركز الثاني برصيد 28 نقطة، بفارق 7 نقاط عن ليفربول المتصدر، والذي يمتلك مباراة مؤجلة ضد إيفرتون ـ في حين أن توتنهام لديه 20 نقطة، حيث يحتل حاليًا المركز الحادي عشر في جدول الدوري الإنجليزي.

تشكيل توتنهام المتوقع ضد تشيلسي

حراسة المرمى: فريزر فورستر.

خط الدفاع: بيدرو بورو، آرشي جراي، رادو دراجوشين، ديسنتي اودوجيو.

خط الوسط: بابي سار، يفيس بيسوما، جيمس ماديسون.

خط الهجوم: ديجان كولوسيفسكي، دومينيك سولانكي، هيونج مين سون.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام توتنهام

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: مالو جوستو، ليفي كولويل، ليفي كولويل، توسين أدارابيويو.

خط الوسط الدفاعي: موسيس كايسيدو، إنزو فرنانديز.

خط الوسط الهجومي: نوني مادويكي، كول بالمر، بيدرو نيتو.

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون.

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