أخبار الاقتصاد اليوم.. وزير المالية: يجب أن نلغي كلمة الإعفاءات من قاموسنا.. أسعار الفراخ ترتفع 10 جنيهات.. و28 مليون دولار حجم الصادرات المصرية لسوريا خلال أول 8 شهور

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

وزير المالية: يجب أن نلغي كلمة الإعفاءات من قاموس المصريين

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه لا يحب الحديث عن الإعفاءات الاستثنائية، مطالبًا بإزالة هذا المصطلح من قاموس المصريين وتبديله بالتحفيزات.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر صحفي اليوم بمقر الهيئة الوطنية للصحافة، أن التحفيزات أكثر استدامة وأفضل من الإعفاءات، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن نتشارك ونقدم خدمات متبادلة تفيد الطرفين.

وأكد وزير المالية إن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تضمنت 20 إصلاحا ضريبيا.

وأشار إلى أن من أهم ما تضمنته حزمة التسهيلات الضريبية وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوى 15 مليون جنيه.

وأوضح أن النظام الجديد يتضمن كافة الأوعية الضريبية “ضريبة دخل – قيمة مضافة – دمغة – رسم تنمية موارد الدولة”.

رغم انخفاضها في الأسواق الشعبية، أسعار الفراخ ترتفع 10 جنيهات بالسلاسل الغذائية

أسعارالفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ تباينًا ملحوظًا في الأسواق، وفقًا لآخر تحديث، اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024؛ ما بين انخفاض سعر الفراخ البيضاء نحو 3 جنيهات للمستهلك في الأسواق الشعبية، وارتفاعها في المزرعة أي جملة نحو جنيه، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

ارتفاع أسعار الدواجن الكاملة في السلاسل الغذائية

بينما سجلت أسعار الدواجن الكاملة الطازجة ارتفاعات تراوحت ما بين 5 و6 جنيهات، وارتفع سعر أوراك الدواجن نحو 10 جنيهات في الكيلو بالسلاسل الغذائية.

أسعار الفراخ اليوم الأحد في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء، اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

اسعار الفراخ

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

وعن أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم الأحد، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 82.9 جنيه، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 72 جنيهًا إلى 98 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

اسعار الفراخ البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

أما عن سعر الدواجن البلدي اليوم الأحد، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 118.8 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 85 جنيها إلى 150 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 76 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 80 جنيهًا إلى 81 جنيهًا.

يصل لـ 61 جنيهًا، انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم بالأسواق

أسعار اللحوم اليوم، سجلت أسعار اللحوم انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق؛ وتراوحت الانخفاضات ما بين 13 جنيهًا و61 جنيهًا في الكيلو؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم في الأسواق، وتشمل سعر لحوم الكندوز، أسعار اللحم الضاني، سعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

اسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض سعر لحوم الضأن الصافي بالأسواق

انخفض سعر اللحم الضأن الصافي بنحو 20 جنيها مقارنة بسعره السابق؛ إذ بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 422.7 جنيه، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 270 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

انخفاض أسعار اللحوم الضاني بالعظام في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 396.4 جنيه، بانخفاض 19 جنيهًا عن سعرها السابق، وتراوحت اسعار اللحوم الضأن بالعظام ما بين 320 جنيهًا إلى 480 جنيهًا في أسواق المحافظات.

انخفاض أسعار لحوم البتلو في أسواق المحافظات

وسجل سعر اللحوم الحمراء «البتلو» الصافي، في محلات الجزارة انخفاضًا يقدر بـ 44 جنيهًا مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، إذ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 409.3 جنيه في الأسواق.

وتراوح أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 330 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

انخفاض سعر كيلو اللحوم “البتلو” بالعظم في الأسواق

وانخفضت أسعار لحوم البتلو بالعظم بنحو 61 جنيها مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، وجاءت أسعار لحوم البتلو بالعظم كالتالي:

بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 388 جنيهًا.

سجل سعر كيلو لحمه حمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 320 جنيهًا في أسواق المحافظات.

سجل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 500 جنيه في الأسواق.

28 مليون دولار حجم الصادرات المصرية الى سوريا خلال اول 8 شهور من العام الحالى

أعلن التلفزيون السوري، اليوم الأحد، سقوط نظام الرئيس بشار الأسد وانتصار «الثورة السورية ».وبث التلفزيون السوري الرسمي صورة كتب عليها «انتصار الثورة السورية العظيمة وإسقاط نظام الأسد».

وغادر الرئيس السوري بشار الأسد دمشق مع دخول قوات المعارضة إلى العاصمة، فيما أعلنت المعارضة السورية المسلحة في بيان على شاشة التلفزيون الرسمي في وقت سابق صباح اليوم الأحد، أنها «حررت» دمشق وأسقطت حكم الرئيس بشار الأسد، مضيفة أنه تم إطلاق سراح جميع المعتقلين.

وتعد سوريا من اهم الدول العربية التى تربطها علاقات اقتصادية وتجارية مع جمهورية مصر العربية

و رصدت نشرة التجارة الخارجية لشهر اغسطس الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حجم التبادل التجارى بين جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية خلال الفترة من يناير الى اغسطس 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

حجم التبادل التجارى بين مصر وسوريا

حجم الصادرات المصرية إلى سوريا خلال خلال الفترة من يناير - أغسطس 2024

28 مليون دولار حجم الصادرات المصرية إلى سوريا خلال أول 8 شهور من العام الحالى

وذكرت النشرة التى حصلت "فـيتـو" على نسخة منها، أن حجم الصادرات المصرية الى سوريا خلال الفترة من "يناير - اغسطس 2024" بلغت 28 مليون و435 ألف دولار مقابل 26 مليونًا و77 ألف دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع يقدَّر بـ2 مليون و 358 ألف دولار.

شركة حديد عز تقرر شطب أسهمها اختياريا من جداول البورصة المصرية

أعلنت شركة حديد عز أن مجلس إدارتها قرر شطب قيد أسهم الشركة من جداول البورصة المصرية شطبا اختياريا، وشراء أسهم المعترضين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار بالشركة والأسهم محل شهادات الإيداع ببورصة لندن، وكذلك الدائنين المرتهنين.

وذكرت الشركة في بيان لها للبورصة المصرية اليوم أنه وفقًا لأحكام المادة (٥٥) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية فإن الشركة ملتزمة بأن يكون شراء أسهم المعترضين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار في الشركة بعد ( الشطب – وفقا لأحكام المادة (٥٥) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية – بأعلى القيم التالية:

– أعلى سعر اقفال للسهم خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة، والبالغ 118.98 جنيه للسهم.

– متوسط أسعار إقفال السهم خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة، والبالغ 108.19 جنيه للسهم.

غرفة الصناعات الهندسية تبحث مع محافظ قنا فرص الاستثمار المتاحة بالمحافظة

عقدت غرفة الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس باتحاد الصناعات المصرية اجتماعا مع الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا بمقر اتحاد الصناعات المصرية لبحث سبل التعاون بين الغرفة والمحافظة في فتح فرص استثمارية لهذا القطاع الهام بالمدن النقطتين الصناعيتين بقنا.

وحضر الاجتماع من جانب الاتحاد الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات والمهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بالغرفة وأحمد حسين باتحاد الصناعات وعدد من المصنعين.

محمد المهندس: الصناعات الهندسية من القطاعات الواعدة ولها فرص كبيرة في الوجه القبلي

و رحب محمد المهندس رئيس الغرفة بالمحافظ ونائبه على زيارتهم الكريمة، مؤكدا ان قطاع الصناعات الهندسية من القطاعات الواعدة ولها فرص كبيرة في الوجه القبلي.

كامل الوزير يستعرض موقف تخصيص وتشغيل الأراضي بالمناطق الصناعية بالجيزة.. تشكيل لجنة لمعاينة سلامة الطرق الرئيسية والمرافق.. ودراسة احتياجات المطورين الصناعيين والعمل على توفيرها

عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعًا بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية وجهازي مدينة 6 أكتوبر ومدينة 6 أكتوبر الجديدة وممثلي وزارة الكهرباء والمختصين بمحافظة الجيزة، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.

مناقشة كافة التحديات والعقبات التي تواجههم

ويأتى هذا في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات الجمهورية بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها.

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