تعرف على تشكيل مباراة آرسنال وفولهام بالدوري الإنجليزي

أعلن ميكيل آرتيتا، المدير الفنى لنادى آرسنال التشكيل الرسمي لمواجهة فولهام فى المباراة التى تجمعهما اليوم على ملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل ارسنال ضد فولهام

حراسة المرمى: دافيد رايا

الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل، كيور

الوسط: توماس بارتي، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد.

الهجوم: تروسارد، كاي هافريتز، بوكايو ساكا



تشكيل فولهام ضد ارسنال



ترتيب آرسنال وفولهام بالدوري

لعب آرسنال 14 مباراة فى مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وحقق 8 انتصارات وتعادل في 4 وخسر مباراتين، حاصدًا 28 نقطة، فيما خاض فولهام 14 مباراة مُحققًا الفوز في 6 مواجهات وتعادل في 4 وخسر مثلها.

ويدخل آرسنال مباراة اليوم أمام فولهام بعد 3 انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي، حيث فاز على نوتينجهام فورست بثلاثية نظيفة، ثم تخطى وست هام يونايتد بنتيجة 5-2، وحسم قمة مانشستر يونايتد بثنائية نظيفة.

وكان فولهام سببًا في ضياع لقب الدوري الإنجليزي على أرسنال الموسم الماضي 2023-2024، بعدما تمكن من الفوز على الجانرز 2-1 في ليلة الكريسماس بالجولة الـ 20، بعد أن تعادلا سويًا 2-2 في الجولة الثالثة من البطولة.

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