الأحد 08 ديسمبر 2024
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في إطار مبادرة بداية..

قافلة بيطرية لجامعة سوهاج تعالج 490 حيوانًا في قرية الكولة

جانب من القافلة البيطرية
جانب من القافلة البيطرية

تواصل كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج، إطلاق قوافلها البيطرية المجانية لعلاج الحيوانات، وذلك في إطار تنفيذها  للمبادرة الرئاسية بداية، حيث اتجهت القافلة لقرية الكولة التابعة لمركز أخميم، وتم خلالها فحص وعلاج ٤٩٠ حالة مرضية من أبقار وجاموس وأغنام وماعز وخيول وغيرها من أنواع الحيوانات. 

جامعة سوهاج تواصل إطلاق قوافلها البيطرية المجانية لقرية الكولة وتعالج ٤٩٠ حيوان 

وأوضح الدكتور حسان النعماني  رئيس جامعة سوهاج،ان تلك القافلة تعد ضمن سلسلة القوافل الطبية البيطرية بمدن وقرى محافظة سوهاج، والتي تحرص الجامعة علي تنظيمها ضمن مباردة "بداية" التي أطلقها  الرئيس عبد الفتاح السيسي.

شارك في القافلة ١٠ من أعضاء هيئة تدريس بكلية الطب البيطري ٤٥ طالب 

وقال الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الجامعة تحرص علي تنفيذ هذه القوافل بصفة دورية، وذلك في إطار الدور المحوري الذي تلعبه الجامعة لخدمة المجتمع، حيث تم بالقافلة مناظرة ٤٩٠ حالة مرضية في العيادات وصرف العلاج لهم بالمجان، وشارك فيها عدد ١٠ من أعضاء هيئة تدريس والهيئة المعاونة بكلية الطب البيطري، وعدد ٤٥ طالب من الفرقة الرابعة والخامسة بالكلية.

وأضاف الدكتور أسامة حسن أبو شامة عميد الكلية أن القافلة ضمت فرق علاجية في مختلف التخصصات الاكلينيكية (الجراحة البيطرية – الولادة وأمراض نقص الخصوبة – الأمراض الباطنة والأمراض المعدية – أمراض الدواجن) وقد أدت القافلة دور وقائي للحيوانات الغير مريضة من خلال مكافحة الطفيليات الخارجية عن طريق الرش بالمبيدات الحشرية والطفيليات الداخلية بتجريع مضادات الديدان لكل الحالات المترددة، كما تم إجراء العمليات الجراحية من قبل الأساتذة المتخصصين، وعلاج حالات العقم وتأخر الولادات.

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الدكتور حسان النعماني القوافل الطبية البيطرية دكتور حسان النعمانى كلية الطب البيطري محافظة سوهاج نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مركز أخميم

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