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مصر للطيران تسير رحلة خاصة لسفر بعثة الزمالك إلى نيجيريا

سفر بعثة فريق الزمالك
سفر بعثة فريق الزمالك إلى نيجيريا
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سيرت شركة مصر للطيران اليوم رحلة خاصة رقم MS3944/45 لنقل فريق كرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار فيكتور أتاه بولاية أكوا إيبوم بدولة نيجيريا.

سفر بعثة فريق كرة القدم بنادي الزمالك إلى نيجيريا

يأتي ذلك استعدادا لمواجهة فريق إنيمبا النيجيري في المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأقلعت الرحلة بطائرة من طراز بوينج B737-800 صباح اليوم من مطار القاهرة، وقدمت مصر للطيران الناقل الوطني المصري كافة خدماتها اللازمة لتيسير إجراءات سفر الفريق، حيث طلبت إدارة نادي الزمالك الوصول بالرحلة الخاصة إلى أقرب مطار لمكان إقامة المباراة لتوفير الجهد والوقت للاعبين.

أحمد سليمان رئيسًا لبعثة الزمالك في نيجيريا

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب تولي أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، التي ستسافر إلى نيجيريا يوم الجمعة المقبل، استعدادًا لخوض مباراة إنيمبا في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في الجولة الأولى على بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما  باستاد القاهرة الدولي.

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