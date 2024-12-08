مصر تشارك في منتدى الدول المصدرة للغاز بطهران

شاركت وزارة البترول والثروة المعدنيه في الاجتماع الوزاري الـ 26 لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالعاصمة الإيرانية طهران.

وقد ترأس الجلسة الافتتاحية المهندس محسن باك نجاد وزير البترول الإيراني بمشاركة عدد من وزراء ورؤساء وفود الدول الأعضاء بالمنتدى.

أهم التحديات التي تواجهها صناعة الغاز



وقد ألقى المهندس معتز عاطف كلمة نيابة عن المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية استعرض فيها أهم التحديات التي تواجه صناعة الغاز في ظل الأزمات الاقتصادية والإقليمية الحالية وأكد على أهمية التعاون بين الدول الأعضاء بالمنتدى لمواجهة هذه التحديات.

كما أشار الى استمرار الاعتماد العالمي على الغاز الطبيعي خلال الفترة القادمة خصوصا في ضوء احتياج الذكاء الاصطناعي لمزيد من الطاقة مما يؤكد الاعتماد على الغاز بشكل كبير وحتى خلال مرحلة التحول الطاقي.

كما أوضح أهداف وزارة البترول والثروة المعدنية في المرحلة الحالية، والتي تتلخص في ستة محاور المحور الأول يُسلط الضوء على تلبية احتياجات المواطن المصري من المواد البترولية من خلال التركيز على أنشطة الإنتاج والاستكشاف مع التأكيد أن هذا الهدف يأتي على رأس أولويات وزارة البترول والثروة المعدنية.

وأوضح أن المحور الثاني يُركز على تعظيم الاستفادة من الثروات البترولية عبر معامل التكرير والبتروكيماويات لخلق قيمة مضافة، أمّا المحور الثالث، فيستهدف تحقيق انطلاقة لقطاع التعدين وتعظيم قيمته المضافة، فيما يُركز المحور الرابع على العمل التكاملي لتوفير مزيج الطاقة لدفع نمو الاقتصاد المصري والاستفادة من موقع مصر لإنتاج الهيدروجين وتجارة الطاقة، ويُسلط المحور الخامس الضوء على ضرورة خلق بيئة استثمار جاذبة، مع الحفاظ على السلامة وكفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات، بينما يهدف المحور السادس إلى تعزيز التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات في مصر والمنطقة.



وقد شارك في الاجتماع السفير محمد ضياء رئيس بعثة رعاية المصالح المصرية بطهران والأستاذ محمد سمير مدير عام وحدة التعاون الدولي بالمكتب الفني

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.