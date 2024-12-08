الأحد 08 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مصر تشارك في منتدى الدول المصدرة للغاز بطهران

منتدى الدول المصدرة
منتدى الدول المصدرة للغاز بإيران، فيتو
ads

شاركت  وزارة البترول والثروة المعدنيه  في الاجتماع الوزاري الـ 26 لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالعاصمة الإيرانية طهران.

وقد ترأس الجلسة الافتتاحية المهندس محسن باك نجاد وزير البترول الإيراني بمشاركة عدد من وزراء ورؤساء وفود الدول الأعضاء بالمنتدى.

أهم التحديات التي تواجهها صناعة الغاز 


وقد ألقى المهندس معتز عاطف كلمة نيابة عن المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية  استعرض فيها أهم التحديات التي تواجه صناعة الغاز في ظل الأزمات الاقتصادية والإقليمية الحالية وأكد على أهمية التعاون بين الدول الأعضاء بالمنتدى لمواجهة هذه التحديات. 
كما أشار الى استمرار الاعتماد العالمي على الغاز الطبيعي خلال الفترة القادمة خصوصا في ضوء احتياج الذكاء الاصطناعي لمزيد من الطاقة مما يؤكد الاعتماد على الغاز بشكل كبير وحتى خلال مرحلة التحول الطاقي.
كما أوضح أهداف وزارة البترول والثروة المعدنية في المرحلة الحالية، والتي تتلخص في ستة محاور المحور الأول يُسلط الضوء على تلبية احتياجات المواطن المصري من المواد البترولية من خلال التركيز على أنشطة الإنتاج والاستكشاف مع التأكيد أن هذا الهدف يأتي على رأس أولويات وزارة البترول والثروة المعدنية.
وأوضح أن المحور الثاني يُركز على تعظيم الاستفادة من الثروات البترولية عبر معامل التكرير والبتروكيماويات لخلق قيمة مضافة، أمّا المحور الثالث، فيستهدف تحقيق انطلاقة لقطاع التعدين وتعظيم قيمته المضافة، فيما يُركز المحور الرابع على العمل التكاملي لتوفير مزيج الطاقة لدفع نمو الاقتصاد المصري والاستفادة من موقع مصر لإنتاج الهيدروجين وتجارة الطاقة، ويُسلط المحور الخامس الضوء على ضرورة خلق بيئة استثمار جاذبة، مع الحفاظ على السلامة وكفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات، بينما يهدف المحور السادس إلى تعزيز التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات في مصر والمنطقة.


وقد شارك في الاجتماع  السفير محمد ضياء رئيس بعثة رعاية المصالح المصرية بطهران والأستاذ محمد سمير مدير عام وحدة التعاون الدولي بالمكتب الفني

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتياجات المواطن استهلاك الطاقة الاقتصاد المصري البترول والثروة المعدنية الدول المصدرة للغاز العاصمة الإيرانية طهران المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية بتروكيماويات هيدروجين خفض الانبعاثات قطاع التعدين

مواد متعلقة

لتأمين الطلب على الغاز، إيجاس توقع اتفاقية إيجار سفينة تغويز أمريكية

بدوي يبحث مع مسؤولي شارد كابيتال الإنجليزية والقحطاني السعودية توسيع أنشطتهما في مصر

وزير البترول يزور الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات بلندن

وزير البترول يزور مقر هاربور إنيرجي بلندن، والشركة تؤكد: نهدف لتوسع الاستثمارات في مصر

وزير البترول يناقش مع شل العالمية خطط الشركة في مجال البحث والاستكشاف

وزير البترول يزور مقر بي بي العالمية لتفقد مركز خدمة الحفر عن بعد

مباحثات مصرية سعودية لتطوير الشراكة في قطاع التعدين

بعد كشفين تجاريين للذهب، بدوي يبحث مع مسئولي"آتون ريسورسز"الكندية زيادة الاستثمارات

الأكثر قراءة

حقيقة مقتل بشار الأسد مع أبنائه وتحطم طائرته بعد مغادرته دمشق

من عالم الظلام إلى بؤرة الأضواء فى سوريا.. من هو أحمد الشرع المعروف بـ الجولاني؟

سعر الدولار يصل لمستوى غير مسبوق أمام الجنيه في البنوك

غادر سوريا بصفقة، روسيا تكشف معلومات جديدة حول سقوط نظام بشار الأسد

بعد سقوط بشار، هؤلاء النجوم في مرمى النيران

أقام نظاما دكتاتوريا عفنا، رسالة قوية من توفيق عكاشة للسوريين بعد سقوط بشار الأسد

بدأها بسجدة الشكر، لحظة دخول الجولاني للعاصمة السورية دمشق (فيديو)

مسئول إسرائيلى يكشف عن هدف الاحتلال فى سوريا بعد سقوط بشار الأسد

منوعات

المزيد

لحظة تدمير تمثال الأسد في طرطوس (فيديو)

حقيقة الجسم المضيء في سماء طهران (فيديو)

مشهد مثير للدهشة، إنقاذ 55 سوري من الإعدام داخل السجن قبل التنفيذ بنصف ساعة (فيديو)

رغم نفي الحكومة لوجوده، زيادة الطلب على الزئبق الأحمر بالعراق

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد 8- 12- 2024

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 08- 12- 2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الأحد 8- 12- 2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

أخطرهم الأخير.. 3 سيناريوهات للقوى الخارجية تحدد مصير سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم غرق المركب في المنام وعلاقته بالنجاة من المشاكل

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عمر بن عبد العزيز (3 – 4)

ما مفهوم الطاعة وأهميتها في الشريعة الإسلامية؟

المزيد
الجريدة الرسمية