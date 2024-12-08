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محافظات

حسن الخاتمة، وفاة شاب أثناء تغسيل جاره بالمحلة الكبرى

وفاة شاب أثناء تغسيل
وفاة شاب أثناء تغسيل جاره بالمحلة الكبرى

شهدت مدينة المحلة الكبرى محافظة الغربية، اليومَ، واقعة مؤسفه، حيث توفي احد الشباب، أثناء تغسيل جاره المسن، ومساعدة أسرته في تجهيزات الجنازة والعزاء.

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تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية بلاغ من مستشفي المحلة العام بوصول شاب متوفي وعلي الفور انتقلت القوات لمحل الواقعة.

 

وقال شهود عيان إن الشاب "فارس حماده حسنين"، أثناء مساعده أهل جاره المتوفى، جلس على احد كراسي فراشه العزاء، وتوفي في الحال دون سابق إنذار، الأمر الذي تسبب في صدمة كافه الحاضرين، وخاصه أن الشاب المتوفى كان مشهود له بالنشاط والحيوية ومساعده كافه الجيران.

دخل أهل الشارع ومدينة المحلة الكبري بالكامل في حاله من الصدمة والحزن على مصابهم الجلل، ومن المقرر تشيع جثمانه عقب صلاه العصر من مسجد القاضي بمنطقه سوق اللبن،  وتشجيع الجثمان لمثواه الأخير بمقابر حسن البدوي.

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