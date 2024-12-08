أسماء جلال تجذب الجمهور بإطلالة جديدة، وهذا آخر أعمالها

قامت الفنانة أسماء جلال بنشر مجموعة صور جديدة لها وهى بحفل زفاف صديقتها، وذلك عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وحصلت الصور على إعجاب الجمهور وكمية كبيرة من التعليقات، التي وصفتها بأنها سندريلا الشاشة الجديدة بعد سعاد حسنى.



اسماء جلال

اسماء جلال

وآخر أعمال أسماء جلال هو فيلم "بضع ساعات فى يوم ما" الذى من المقرر أن يتم عرضه قريبًا، وينتمى لنوعية الأعمال الرومانسية، وهو مأخوذ عن الرواية التي تحمل نفس الاسم للكاتب محمد صادق، الذى قرر تكرار تجربة "هيبتا – المحاضرة الأخيرة" حيث كان مؤلف الرواية والفيلم الذى اُخذ عن الرواية، وحقق نجاحًا لافتًا وقت عرضه عام 2016، حيث يقدم صادق "بضع ساعات في يوم ما بنفس تيمة هيبتا التي تعتمد على قصصة ثنائية رومانسية.

الفنانة اسماء جلال

وتدور أحداث فيلم بضع ساعات في يوم ما حول حياة مجموعة من الشباب، خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، حيث يتم تناول مجموعة من القصص الثنائية الرومانسية، وكل قصة لها تفاصيلها المختلفة ولكن هناك رابطًا يجمع بين هذه القصص، بحيث تجتمع جميع الشخصيات في مشهد واحد فقط.

اسماء جلال

فيلم الفستان الابيض لـ اسماء جلال

وعرض مؤخرًا لأسماء جلال فيلم الذى تدور أحداثه في إطار من الدراما حول (وردة) من حي فقير وهي فتاة على وشك الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع بنت خالتها للبحث عن فستان آخر"، والفيلم بطولة ياسمين رئيس أسماء جلال، أحمد خالد صالح، ميمي جمال، سلوى محمد علي، ولبنى ونس، ومن إخراج وتأليف جيلان عوف وإنتاج فيلم كلينيك محمد حفظي.

وكانت الفنانة أسماء جلال كشفت كواليس مشاركتها في فيلم "الفستان الأبيض"، مشيرة إلى أن المخرجة جيلان عوف كانت مهتمة بالتحضيرات الخاصة بالفيلم قبل فترة طويلة من انطلاق التصوير.

الفنانة اسماء جلال

وأضافت أسماء جلال: "قعدت انا وياسمين رئيس وجابت لنا حد من المنطقة اللي كنا بنصور فيها عشان تتكلم معاها عن طريقة الكلام والاسلوب وتفاصيل مكناش نعرفها الا لو حد قعد معانا".

وتابعت عن شخصيتها وشخصية ياسمين رئيس في العمل: "الحلو انهم متناقضين جدا.. وردة (ياسمين رئيس) جنب الحيط شوية مش بتعرف تاخد حقها أما أنا العكس".

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