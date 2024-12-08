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رياضة

الإسكواش، نوران جوهر تحصد لقب بطولة هونج كونج المفتوحة

نوران جوهر
نوران جوهر

الإسكواش، حصدت نوران جوهر لاعبة منتخب مصر للإسكواش لقب بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش بعد الفوز على زميلتها نور الشربيني في المباراة النهائية.

وفازت نوران جوهر على زميلتها نور الشربيني بنتيجة (3-1) في المباراة النهائية.

سيطرة مصرية على نهائيات بطولة هونج كونج

ويلتقي بعد قليل في نهائي الرجال علي فرج المصنف رقم 1 على العالم، مع زميله مصطفى عسل المصنف رقم 2 على العالم.

أما نهائي السيدات فجمع بين نور الشربيني المصنفة الأولى على العالم، وزميلتها نوران جوهر المصنفة رقم 2 على العالم.

منتخب مصر يشارك في بطولة العالم للفرق

وعلى جانب آخر، يستعد المنتخب الوطني للإسكواش، للمشاركة في منافسات بطولة العالم للفرق، المقرر إقامتها في هونج كونج بمشاركة عدد كبير من المنتخبات.

قائمة منتخب الإسكواش في بطولة العالم

وتضم قائمة الرجال في البطولة كلا من: علي فرج - مصطفى عسل - كريم عبد الجواد - مازن هشام.

أما قائمة السيدات فتضم كلا من: نور الشربيني - هانيا الحمامي - أمينة عرفي - روان العربي.

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