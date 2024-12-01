الأحد 01 ديسمبر 2024
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رياضة

آمنة الطرابلسي رئيسًا جديدًا لاتحاد الاسكواش

انتخابات اتحاد الإسكواش،
انتخابات اتحاد الإسكواش، فيتو

الاسكواش، حسمت آمنة الطرابلسي فوزها برئاسة الاتحاد المصري للاسكواش عن الدورة الانتخابية التي تستمر لمدة 4 سنوات حتى عام 2028 بعد فوزها بـ7 أصوات، على حساب منافسيها عاصم خليفة وعمر البرلسي واللذان حصدا صوتين فقط لكلا منهما.

لتقود "الطرابلسي" اتحاد اللعبة خلال الدورة الانتخابية التي تستمر لمدة 4 سنوات حتى عام 2028.

واكتمل النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الاسكواش بحضور 11 هيئة من إجمالي 11 لها حق الحضور والتصويت في الانتخابات.

قائمة المرشحين في انتخابات الاسكواش

وشهدت انتخابات اتحاد الاسكواش منافسة قوية على مختلف المناصب، وجاءت قائمة المرشحين كالتالي:

الرئاسة: آمنة الطرابلسي - عاصم خليفة - عمر البرلسي - أحمد طاهر.

العضوية: سارة إبراهيم - أحمد أسامة - تامر ممدوح - عمر طلعت - محمد حسن - مي محمد - محمد علي - إبراهيم متولي - أشرف عثمان - طارق مختار - عماد فريد - يوسف حسين - رانيا شريف - حسام محمد.

الجمعية العمومية لاتحاد الاسكواش

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد الاسكواش 11 هيئة لها حق الحضور والتصويت في الانتخابات المقرر إقامتها اليوم الأحد.

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