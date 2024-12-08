وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد القافلة الطبية بقرية الروضة بشمال سيناء

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتوره منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء تنفيذ قافلة طبية شاملة بقرية الروضة بمركز بئر العبد الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، استهدفت نحو 500 مستحق في كافة التخصصات.

وزيرتا التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية ومحافظ شمال سيناء يتفقدوا قافلة مصر الخير الطبية بقرية الروضة بشمال سيناء

وثمن اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء الدور الذي تقوم به وزارتا التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي بشمال سيناء، موجهًا الشكر الي الوزيرتين لزيارتهما الي محافظة شمال سيناء.

اهتمام الدولة المصرية بمحافظة شمال سيناء

وأوضح أن تلك الجهود تأتي في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية والقيادة السياسية بمحافظة شمال وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية لخدمة أهالي المحافظة.

وأكد الرئيس التنفيذي أن مشروع القوافل الطبية يعد من أبرز المشروعات التي تعكس رؤيتنا لتقديم خدمات صحية متكاملة للمناطق الأكثر احتياجًا من خلال هذه القوافل، نعمل على تقديم الكشف الطبي المجاني، وتوفير الأدوية اللازمة،و تحويل الحالات التي تتطلب رعاية متقدمة إلى المستشفيات المتخصصة، لتقديم كافة الخدمات الصحية التي تم تقييمها في القافلة الطبية من عمليات جراحية وأجهزة تعويضية وعلاج شهري خدمات الأشعة وغيرها.

العائد الحقيقى لهذه القوافل الطبية يظهر في تغيير حياة الأفراد والأسر المستحقة؛ حيث تمنحهم فرصة للشفاء واستعادة القدرة على العمل والإنتاج. كما أنها تسهم في رفع الوعي الصحي لدى المجتمعات المستهدفة، مما يساعد على الوقاية من الأمراض والحد من معاناة كثير من الأسر.



وأوضح أن القافلة الطبية شهدت مشاركة متميزة من قيمة طبية كبيرة وهي الدكتور حسام موافي رائد طب الحالات الحرجة والأستاذ بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة حيث القي محاضرة توعوية بعنوان صحتك بالدنيا تضمنت أهم طرق الوقاية من الأمراض المنتشرة وكذلك طرق التعامل عند ظهور أي أعراض مرضية.

ولفت إلى أنه تم توفير معمل تحاليل طبية فورية تظهر النتائج بحد أقصي 12 دقيقة للوقوف على التشخيص الدقيق لمساعدة الأطباء في وصف العلاج الطبي المناسب لكل مستحق.

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