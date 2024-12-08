الأحد 08 ديسمبر 2024
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محافظات

محافظ شمال سيناء يستقبل وزيرتي التضامن والتنمية المحلية (صور)

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

استقبل اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية خلال زيارتها لمحافظة شمال سيناء لافتتاح عدد من المشروعات في مختلف مناطق المحافظة.

 محافظ شمال سيناء يستقبل وزيرتى التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية 

ووصلت الوزيرتان قرية الروضة التابعة لمدينة بئر العبد بشمال سيناء لافتتاح حضانة قباء التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي كما تتفقد القافلة الطبية بقرية الروضة التابعة لمدينة بئر العبد كما سيتم توزيع حملة الشتاء على المستحقين وستتفقد قوافل السعادة في المدينة الشبابية بالعريش.

 

 وزيرتى التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية يفتتحان بعض المشروعات بالمحافظة 
كما تتوجه الوزيرتان إلى مدينة الشيخ زويد لافتتاح محطة تحلية لمياه الشرب وتفقد القافلة الطبية وحملة الإطعام في منطقة ابو العراج في مدينة الشيخ زويد.

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التضامن الاجتماعي التنمية المحلية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي القافلة الطبية مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي محافظة شمال سيناء منال عوض وزيرة التنمية المحلية مدينة بئر العبد مديرية التضامن الاجتماعي محافظ شمال سيناء

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