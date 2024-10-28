قرارات النيابة في حادث مصرع لص سقط أثناء سرقة شقة بالأهرام

باشرت النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في مصرع لص سقط من شرفة عقار هربا من مطاردة الأهالي له بمنطقة حدائق أكتوبر عقب ضبطه في شقة لسرقتها.

وأمرت النيابة بعرض الجثة علي الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة، والاستماع لأقوال شهود العيان للوقوف علي ملابسات الحادث، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.



سقوط شخص من عقار أثناء سرقته

البداية بإخطار تلقته الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من غرفة عمليات شرطة النجدة، بسقوط أحد الأشخاص من عقار في حدائق أكتوبر.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين أن عاطلا حاول سرقة شقة، ليكتشف سكان العقار أمره، وخلال مطاردته حاول الهرب، إلا أنه اختل توازنه وسقط من نافذة العقار، ليلقى مصرعه متأثرًا بالإصابات التي لحقت به.