الأحد 08 ديسمبر 2024
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حوادث

تحرير نحو 40 ألفا و751 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

المرور
المرور

شن ضباط الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

تحرير نحو 40 ألفا و751 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

 

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن ضبط 40 ألفا و751 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 25 ألفا و587 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و660 مخالفة السير بدون تراخيص، و12 مخالفات موقف عشوائي، و1326 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و11 مخالفة لشروط التراخيص و100 مخالفة دراجة نارية.

 

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وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

 

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