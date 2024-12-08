لوس أنجلوس جالاكسي يتوج بكأس الدوري الأمريكي للمرة السادسة في تاريخه

الدوري الأمريكي، توج لوس أنجلوس جالاكسي بلقبه السادس، في كأس الدوري الأمريكي لكرة القدم، بانتصاره 2-1 على نيويورك رد بولز، في استاد "ديجينتي هيلث سبورتس" بلوس أنجلوس.

وبهذا التتويج، أصبح جالاكسي الفريق الأكثر حصدا للقب.



واحتاج جالاكسي لتسع دقائق فقط، ليفتتح التسجيل من خلال تسديدة للغاني، جوزيف باينستيل.

وخصص باينستيل الهدف لزميله الإسباني ريكي بويج، الغائب للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، تعرض له الأسبوع الماضي، خلال نهائي القسم الغربي للدوري الأمريكي أمام سياتل ساوندرز.



وبعد هدف جالاكسي الأول بأربع دقائق، أضاف الصربي ديان يوفيليتش الهدف الثاني، مستغلا ضعف الحالة الدفاعية لرد بولز، المتأثر بغياب مدافعه الكولومبي أندريس رييس.

وقلص الأمريكي شون نيلز النتيجة لرد بولز (ق28).

وجاء اللقب بعد غياب جالاكسي لعقد كامل، عن الفوز بكأس الدوري الأمريكي.

وزين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي الأمريكي وقائد منتخب التانجو، مسيرته بجائزة جديدة.

وتوج ميسي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لموسم "2025/2024".

وسجل ميسي 20 هدفا إضافة إلى 11 تمريرة حاسمة في 20 مباراة بالدوري الأمريكي.

وانتقل ليونيل ميسي إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي في صيف العام الماضي 2023 في صفقة انتقال حر لانتهاء تعاقده مع ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي.



وتوج البرغوث مع ناديه الأمريكي بلقبين هما كأس الدوريات ودرع الجماهير، ليصبح أكثر لاعبي العالم فوزا بالألقاب في تاريخ كرة القدم.

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