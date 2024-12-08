الأحد 08 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

وزير التموين: 80 عارضا محليا و31 دوليا يشاركون في معرض نيبو 2024

معرض نيبو
معرض نيبو

أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تفاصيل معرض نيبو للذهب المقرر إقامته من 15 إلى 17 ديسمبر الجاري.  

وقال وزير التموين خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي: يسعدني أن يتم تسليط الضوء على حدث مميز لصناعة الذهب والمجوهرات نبيو 2024، هذا الحدث السنوي الذي يعد منصة عالمية لعرض المشغولات الذهبية التي تعبر عن تميز مصر في هذا المجال.

وأضاف أن بداية انطلاق معرض نيبو كان في 2022 بمشاركة 29 عارضا على مساحة 3 آلاف متر مربع، وفي نسخته الجديدة لهذا العام المقرر إقامته من 15 إلى 17 ديسمبر على مساحة 10 آلاف متر مربع بمشاركة 80 عارضا من 49 علامة تجارية و31 عارضا دوليا بمشاركة تركيا وأوكرانيا للمرة الأولى.

كما يتضمن المعرض عددا من الفعاليات منها مسابقة تصميم المجوهرات ومعرض الفن التشكيلي، كما أن برنامج المشترين الدوليين يعد إحدى الركائز الأساسية للمعرض والذي نجح في تعزيز التعاون الدولي وزيادة الصادرات، ويستضيف 166 مشاركا من 19 دولة تشمل الخليج العربي، أوروبا، الولايات المتحدة الأمريكية.

وللعام التالي على التوالي نحتفي بمسابقة تصميم المجوهرات بمشاركة 280 متسابقا من مصر و13 من دول أخرى، كما أنه سيتم إقامة معرض فني تحت عنوان "مجوهرات" كانعكاس للهوية المصرية عبر التاريخ، ويسلط الضوء على الفنون الجميلة على صناعة المجوهرات.

وتوجه بالشكر إلى وزارة الطيران على تقديم خصومات خاصة على تذاكر السفر لحضور المعرض مما يعمل على زيادة الحضور في نسخة المعرض هذا العام، حيث إن المعرض يعمل على تعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص.

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المشغولات الذهبية صناعة الذهب والمجوهرات معرض نيبو للذهب

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